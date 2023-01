La prima donna sulla Luna potrebbe essere un'italiana. Ma deve "battere" Macron

Samantha Cristoforetti potrebbe essere la prima astronauta europea (e la prima donna in assoluto) a mettere piede sulla luna. Per farlo dovrà però battere il collega francese Thomas Pesquet, sostenuto apertamente dal presidente Emmanuel Macron.

Cristoforetti ha espresso il desiderio di partecipare al programma Artemis degli Stati Uniti, che mira a inviare un equipaggio sulla Luna nel corso di questo decennio. L'Agenzia spaziale europea (Esa) sta trattando per ottenere un posto su uno dei lander, e Cristoforetti ha dichiarato di essere interessata a questa opportunità. Durante una conferenza stampa tenutasi a Bruxelles, ha dichiarato: "Sarei onorata di poter avere la possibilità di atterrare sulla Luna e rappresentare l'Europa in questa impresa".

L'Esa offre moduli di servizio (serbatoi di grandi dimensioni che forniscono elettricità, acqua, ossigeno e azoto e mantengono la navicella alla giusta temperatura e sulla rotta) per Artemis in cambio di posti nelle missioni spaziali con equipaggio. Attualmente, riporta Politico, si è assicurata tre posti ma non ha ancora ricevuto un impegno per un atterraggio sulla Luna.

Il direttore generale dell'agenzia, Josef Aschbacher, ha dichiarato che le possibilità di vedere "stivali europei sulla luna" sono "abbastanza buone" e che i colloqui con le controparti della Nasa stanno proseguendo. Aschbacher ha inoltre dichiarato che, una volta ottenuto lo slot per l'atterraggio, la scelta dell'astronauta avverrà due o tre anni prima della missione stessa.

La Cristoforetti è l'unica donna dell'attuale coorte di astronauti europei, tuttavia non è ancora chiaro se il governo italiano fornirà il supporto politico necessario per mandarla sulla Luna. Nel 2020, quando ancora non era premier, Giorgia Meloni ha elogiato Cristoforetti per aver assunto il ruolo di comandante della stazione spaziale internazionale, lodando la sua "determinazione e passione".