La prima donna condannata in Europa per aiuto all'aborto

Un'attivista polacca è stata condannata per aver aiutato una donna ad abortire, un caso senza precedenti in Polonia, un Paese con una delle leggi più restrittive d'Europa per quanto riguarda l'interruzione di gravidanza. Justyna Wydrzynska, che ha fornito pillole abortive a una donna incinta, è stata giudicata da un tribunale di Varsavia "colpevole di aver assistito" all'esecuzione di un aborto e le sono stati comminati "otto mesi di servizi sociali a 30 ore al mese", ha scritto su Twitter l'Abortion Dream Team, associazione di cui è cofondatrice.

"Non mi sento colpevole, non accetto questa sentenza", ha dichiarato Wydrzynska ai giornalisti fuori dal tribunale, annunciando che farà ricorso contro la decisione. "Questo caso costituisce un pericoloso precedente in Polonia, dove l'aborto è quasi completamente vietato, e offre un'agghiacciante fotografia delle conseguenze di leggi così restrittive", ha dichiarato Agnes Callamard, segretario generale di Amnesty International. "Justyna non avrebbe dovuto essere processata perché ciò che ha fatto non dovrebbe mai essere un crimine. Sostenendo una donna che chiedeva aiuto, Justyna ha mostrato compassione. Difendendo il diritto all'aborto sicuro in Polonia, Justyna ha dimostrato coraggio. La vile sentenza di oggi non dimostra né l'uno né l'altro. La condanna deve essere annullata", ha aggiunto Callamard.

Dall'ottobre del 2020, nel Paese governato dall'estrema destra di Diritto e Giustizia, alleati in Europa di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, l'interruzione della gravidanza è possibile solo se la vita della madre è in pericolo e nei casi di incesto e di stupro. Queste nuove regole sono il risultato di una sentenza della Corte costituzionale che ha inasprito quella che era già una delle leggi sull'aborto più severe d'Europa, eliminando anche la possibilità di aborto in caso di malformazione del feto. Nel caso in questione, una donna incinta di 12 settimane aveva contattato l'associazione di Wydrzy?ska chiedendo aiuto per recarsi all'estero per abortire. Ma il marito aveva scoperto la cosa e costretto la moglie a rimanere in Polonia. A quel punto l'attivista ha fornito le ha fornito delle pillole abortive, ma il marito le ha scoperte e ha denunciato tutto alla polizia.

Wydrzy?ska è stata quindi incriminata in base a una legge del 1997 che prevede il reato di "fornire a una donna incinta aiuto per interrompere la gravidanza o indurla a farlo". Chi viene riconosciuto colpevole può rischiare fino a tre anni di carcere. Secondo Natalia Broniarczyk, attivista dell'Abortion Dream Team, il pubblico ministero ha chiesto una pena più lieve "perché siamo in un anno di elezioni", sottolineando che la maggioranza dei polacchi è ora favorevole alla liberalizzazione della legge sull'aborto. Secondo un sondaggio condotto all'inizio di marzo, l'83,7% dei polacchi vorrebbe una legge meno restrittiva e solo l'11,5% degli intervistati vorrebbe mantenere l'attuale status giuridico.

"Questa è una sentenza assurda e vergognosa", ha scritto su Twitter il deputato polacco Robert Biedron: "Lo Stato polacco ha fallito e i fanatici hanno vinto un'altra battaglia". Secondo i dati ufficiali del 2021, in Polonia ci sono in media meno di 2mila interruzioni volontarie di gravidanza legali ogni anno, ma le organizzazioni femministe stimano che ogni anno ne vengano effettuati circa 200 mila, illegalmente o all'estero. Nel 2019, gli aborti dovuti a un pericolo per la vita e la salute della madre e in casi di stupro e incesto erano il 3% del totale.