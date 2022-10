La casa è "infestata da fantasmi". Un prete e un imam chiamati a esorcizzarla assieme

Preti e imam, insieme, per combattere i fantasmi. È quanto sta succedendo in Francia, in una piccola cittadina non lontano da Parigi dove il sindaco ha deciso di fare appello ai ministri dei due culti per effettuare un rituale di esorcismo contro un edificio ritenuto “infestato” dagli spiriti.

La storia è iniziata lo scorso 23 maggio quando i residenti di un palazzo hanno inviato una lettera al Comune per avvisarlo dei fenomeni soprannaturali che, affermavano, si stavano verificando nel loro edificio. Una presenza anomala, strani rumori e persino ombre sarebbero stati avvertiti dagli abitanti. Per quattro mesi i residenti, che avevano chiesto una sistemazione "d'emergenza", non hanno ricevuto nessuna risposta. Ma questa settimana gli inquilini hanno appreso che gli spazi comuni dell'edificio "infestato" sarebbero stati esorcizzati da un prete e da un imam, entrambi incaricati dal Comune, come riporta Le Parisien.

Lo scorso giugno, un mese dopo le prime denunce, l'impresa sociale Hauts-de-Seine Habitat aveva annunciato che avrebbe trattato le richieste di alloggio degli inquilini come una "priorità". Oggi è stata fatta una sola proposta a una famiglia, che l'ha rifiutata, e un'altra è in fase di elaborazione", aveva dichiarato a Le Parisien Damien Vanoverschelde, direttore generale di Hauts-de-Seine Habitat. "Ci era stata promessa una proposta di rialloggiamento a settembre. Siamo all'inizio di ottobre e non abbiamo ancora ricevuto nulla", aveva spiegato un residente.

Da parte sua, Damien Vanoverschelde, proprietario dell'immobile, ha sostenuto che "un consulente sociale ha incontrato i dieci firmatari della lettera all'inizio dell'estate". Degli inquilini, "quattro sono in arretrato. Non possiamo spostarli fino a quando questo debito non viene cancellato, perché altrimenti lo perdiamo. Stiamo quindi portando avanti un piano di rimborso del debito con le famiglie interessate", ha aggiunto il direttore generale. Dei sei inquilini che hanno ancora diritto al trasferimento, "solo due famiglie sono realmente spaventate dagli aspetti paranormali", ha affermato il proprietario.

Gli altri parlano di "problemi di sovraffollamento, umidità e problemi di mobilità perché l'edificio non ha un ascensore", ha aggiunto il direttore. Così, di fronte al persistente disordine, Laurent Vastel, sindaco UDI del Comune, ha chiamato un imam e un prete per eseguire un rituale di esorcismo e almeno risolvere il problema della presunta infestazione. "Questi officianti sono molto impegnati ma abbiamo ottenuto una risposta favorevole da parte loro, verranno", ha confermato il sindaco a Le Parisien. Intervistata lo scorso maggio da Bfm Paris Ile-de-France, Souad, una residente dell'edificio, aveva già confidato "di essersi rivolta a un imam che le aveva consigliato di mettere del sale sulla soglia della sua porta e di trovare conforto nel Corano".