La Croazia potrebbe bloccare l'ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato

Finlandia e Svezia si stanno preparando per entrare nella Nato, ma sul loro cammino potrebe piazzarsi la Croazia, con il presidente Zoran Milanovi? che ha promesso di bloccare la loro ammissione. Un vertice dell’Alleanza si terrà a Madrid a fine giugno, e prenderà in considerazione l’eventuale richiesta di (ancora non ufficializzata) di Helsinki e Stoccolma di diventare membri.

Il socialdemocratico Milanovi? ha dichiarato che dirà di no: “Come capo di Stato che rappresenta la Croazia al vertice della Nato, metterò il veto sull’ammissione se il vertice si terrà a quel livello”, ha detto ai giornalisti martedì scorso. Come riporta Euractiv, non è ancora chiaro, tuttavia, se le decisioni del Consiglio Nordatlantico verranno prese a livello dei capi di Stato e di governo oppure a quello degli ambasciatori. Nel secondo caso, Milanovi? ha confessato di non essere sicuro di riuscire a convincere l’ambasciatore croato a sostenere la sua posizione.

Perché un Paese diventi membro Nato, dev’essere approvato da tutti i membri attuali. Questo implica non solo un accordo al livello del Consiglio, ma anche la ratifica a livello nazionale di tutti i 30 Stati che fanno parte dell’Alleanza. In Croazia, questo avviene tramite voto parlamentare e nell’Aula la maggioranza relativa (per quanto risicata) è in mano al partito conservatore del premier Andrej Plenkovi?.

Se, dunque, il presidente non riuscisse ad impedire il passaggio parlamentare, ha comunque promesso che inseguirà “come il diavolo le anime peccaminose di ogni deputato che voterà a favore”. A meno di sorprese però, secondo gli osservatori, l’Aula dovrebbe approvare la candidatura dei due Paesi.

L’unico ostacolo potrebbe essere, appunto, il veto del capo dello Stato al summit di Madrid. Per la costituzione croata, il presidente è il comandante supremo dell’esercito (e capo dei servizi segreti) e ha una voce in capitolo per le questioni di politica estera. Non sarebbe la prima volta, del resto, che Milanovi? rappresenta la Croazia ai vertici Nato.

Il presidente attacca regolarmente il premier Plenkovi?, accusandolo tra l’altro di non fare abbastanza per proteggere i croati bosniaci. E proprio la legge elettorale della Bosnia-Erzegovina (dove si vota a ottobre) parrebbe al centro della disputa sull’ammissione degli scandinavi. Milanovi? avrebbe subordinato il proprio voto favorevole ad una pressione internazionale su Sarajevo in direzione di una riforma elettorale che benefici i croati di Bosnia.

Milanovi? aveva già definito “pericolosa” la volontà di Finlandia e Svezia, due Stati tradizionalmente neutrali, di aderire alla Nato, poiché quest’ulteriore espansione dell’Alleanza al confine con la Russia potrebbe provocare una reazione imprevedibile da parte di Vladimir Putin (sarebbe come “piantare una penna nell’occhio di un orso arrabbiato”).

Le sue dichiarazioni, poco gradite a Kiev, gli sarebbero valse l’inclusione nella blacklist di Myrotvorets, un controverso sito ucraino (collegato ai servizi d’intelligence ed al ministero degli Interni) dove vengono pubblicati i dati personali dei “nemici dell’Ucraina”. Milanovi? è stato accusato di “diffondere propaganda russa”.