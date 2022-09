“Preparate le polpette”: donna scambiata per premier britannica risponde alla Svezia

Una donna di nome Liz Trussell, quasi omonima della neopremier britannica Liz Truss, ha ricevuto per errore le congratulazioni per l’insediamento al numero 10 di Downing Street da parte di diversi profili Twitter ufficiali, incluso quello della prima ministra svedese. “Non vedo l’ora di venirvi a trovare! Preparatemi le polpette”, ha risposto con sarcasmo la donna all’account social ufficiale della premier svedese, Magdalena Andersson, che poco prima si era congratulata con la persona sbagliata.

“La Svezia e il Regno Unito continueranno la profonda e completa collaborazione, importante per i nostri cittadini, le nostre economie e per la sicurezza”, si legge nel post della premier svedese poi cancellato da Stoccolma. All’origine dell’errore c’è il Twitter handle, ovvero il nome breve del profilo social. La neopremier britannica Liz Truss, quella vera, è reperibile su Twitter come @trussliz. Un handle molto simile a quello della quasi omonima Liz Trussell che si può taggare nei post come @Liztruss. Una somiglianza che ha confuso lo staff della premier svedese, ma non solo.

Ore prima della gaffe della Svezia, la rivista online di centrodestra Right of Centre si era congratulata con la Liz sbagliata. “La persona migliore per questo lavoro!”, si legge nel tweet entusiasta al quale è seguita la reazione ironica della donna confusa per la premier, che ha risposto: “Sono d’accordo”. Persino Caroline Lucas, leader dei Verdi britannici, nel tentativo di sferrare un primo attacco politico alla leader dei Conservatori e del governo britannico se l’è presa con la Liz sbagliata, colpevole - a suo dire - di “continuare a non capire che Boris Johnson non ha portato a termine la Brexit, la sua miriade di errori sul Covid è costata innumerevoli vite e se ne va dopo aver disonorato la sua carica”. A questo messaggio ostile, la donna confusa per la premier non ha inizialmente risposto. Ma quando un altro utente ha reagito al tweet della leader ecologista con un sarcastico “e scommetto che le piace la torta”, Trussell ha replicato “adoro la torta”, confermando una certa predilezione per il cibo rispetto alla politica.