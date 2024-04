Esce a prendere un po' d'aria durante il pigiama party, 16enne violentata in strada

Era uscita in strada a prendere un po' d'aria, perché le girava un po' la testa avendo bevuto al pigiama party con le amiche e non essendo abituata. Una giovane di 16anni è stata violentata in strada da un uomo che ha approfittato del suo stato di confusione. È accaduto a Perpignan nei Pirenei orientali, in Francia, dove il presunto aggressore è stato fermato dalla polizia. Coma racconta Le Figaro la ragazza ha denunciato la violenza il giorno l'aggressione.

Come ricostruisce la testata francese, il gruppo di ragazze minorenni si era riunito nel fine settimana per divertirsi a casa di una di loro, approfittando dell'assenza dei genitori. Durante la notte, una delle partecipanti alla festa "non si è sentita bene" e ha deciso di uscire in strada per prendere una boccata d'aria, ha dichiarato a Le Figaro Ludovic Romanach, segretario dipartimentale della polizia. Le ragazze avrebbero consumato alcol e inalato popper, una sostanza che produce euforia e risate. Si tratta di un prodotto legale che può essere acquistato nelle tabaccherie.

La ragazza per riprendersi un po' dallo stato di ebrezza è uscita per strada a prendere una boccata di aria fresca, e lì ha però fatto un brutto incontro. Un uomo che passava nel quartiere l'ha aggredito e l'ha violentata. La scena è stata però ripresa dalle telecamere di sorveglianza della città e i video hanno permesso di arrestare il sospetto.