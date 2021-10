A Navalny il Premio Sacharov del Parlamento Ue: "Ha denunciato gli abusi del regime di Putin"

Alexei Navalny ha vinto il Premio Sacharov per la libertà di pensiero. Il Parlamento europeo ha scelto l'oppositore di Vladimir Putin, con una decisione che non contribuirà certo a migliorare le relazioni tra Mosca e Bruxelles.

“Navalny ha condotto una strenua campagna contro la corruzione del regime di Putin” e ha “contribuito a denunciare gli abusi interni al sistema riuscendo a mobilitare milioni di persone in tutta la Russia che hanno sostenuto la sua protesta”, e per questo “è stato avvelenato e imprigionato", ha dichiarato il presidente dell'Aula David Sassoli, ribadendo la richiesta che venga rilasciato. “Per molti anni si è battuto per i diritti umani e le libertà fondamentali nel suo paese. Ciò gli è costato la libertà e quasi la vita”, ha aggiunto la vicepresidente Heidi Hautala.

Navalny è salito alla ribalta internazionale per aver organizzato manifestazioni contro Putin e il suo governo e per essersi candidato alla presidenza della Russia. Nell'agosto 2020 è stato avvelenato in Germania e ha trascorso diversi mesi in convalescenza a Berlino. È stato poi arrestato al suo ritorno a Mosca nel gennaio 2021. Attualmente sta scontando una condanna di tre anni e mezzo di prigione, con più di due anni ancora da scontare. La scorsa settimana ha denunciato in un post su Instagram che per decisione unanime della commissione di direzione del carcere, è stato inserito tra le persone che "sposano una ideologia estremistica e terroristica", e per questo come prima conseguenza della nuova designazione, dovrà ora indossare pantaloni con una striscia verde lungo la gamba.