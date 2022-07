Il premier che elimina la cravatta: "Così risparmio energia, ministri e funzionari seguano l'esempio"

Togliersi la cravatta per patire meno il caldo e dunque risparmiare sul consumo di energia di condizionatori e ventilatori. È l'iniziativa presa dal premier spagnolo Pedro Sanchez, che ha invitato le persone a seguire il suo esempio, a partire dai membri del governo e dai dirigenti pubblici e delle aziende private.

"Voglio farvi notare che non indosso la cravatta", ha detto Sanchez mostrando la sua camicia aperta durante una conferenza stampa a Madrid. "Significa che tutti possiamo risparmiare energia", ha continuato il premier, spiegando di aver chiesto di fare lo stesso ai suoi ministri e ai funzionari di governo, ma anche al settore privato. "Se non lo fate già, vorrei che non indossaste le cravatte se non è necessario", ha detto rivolgendosi alle aziende. “In questo modo possiamo anche contribuire al risparmio energetico tanto necessario nel nostro Paese".

Sanchez ha anche annunciato che il governo adotterà "una serie di misure urgenti" per risparmiare energia e venire incontro alla richieste della Commissione europea. In realtà, Madrid è stata tra i governi Ue più critici nei confronti del piano originario di Bruxelles che prevedeva un razionamento del gas, con una riduzione del 15% entro l'inverno. L'opposizione di Sanchez e di altri Paesi ha ammorbidito le misure della Commissione, volte essenzialmente a proteggere gli Stati membri più esposti a un eventuale taglio delle forniture di gas da parte della Russia.

A ogni modo, la Spagna ha già preso delle misure per risparmiare energia. Ad esempio, i dipendenti pubblici sono incoraggiati a telelavorare per ridurre l'uso dell'aria condizionata negli edifici pubblici e l'aria condizionata non può essere impostata al di sotto dei 27 gradi. Queste misure fanno parte di un piano di efficienza energetica messo in atto da fine maggio. Anche il riscaldamento degli edifici pubblici non dovrebbe superare i 19 gradi in inverno.