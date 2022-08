Il premier polacco (alleato di Meloni) vuole fermare "l'imperialismo Ue"

Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, importante alleato europeo di Giorgia Meloni, ha accusato l'Ue di aver adottato una politica imperialista nei confronti degli Stati membri più piccoli. Questa linea “ha dimostrato che le posizioni di Germania e Francia contano più di tutte le altre”, ha aggiunto il premier in un editoriale pubblicato dalla testata tedesca Die Welt.

Morawiecki, il cui partito nazionalista PiS (acronimo polacco di Diritto e Giustizia) al Parlamento europeo appartiene allo stesso gruppo di Fratelli d’Italia, si è scontrato ripetutamente con Bruxelles su questioni relative allo Stato di diritto e al primato delle regole Ue su quelle statali. Posizioni che hanno messo il governo di Varsavia, assieme a quello ungherese di Viktor Orban, ai margini dell’Unione europea. Secondo alcuni osservatori, i due Paesi starebbero applicando una strategia di ‘Brexit di fatto’, trasgredendo dalle regole Ue senza uscire formalmente dall’Unione dei 27 Stati membri.

“Abbiamo a che fare con una democrazia formale e un'oligarchia de facto in cui i più forti detengono il comando”, ha affermato Morawiecki nell’editoriale, aggiungendo che “l'imperialismo dell’Ue” deve essere combattuto così come l'imperialismo russo. Di qui la richiesta di "una profonda riforma che riporti il ??bene comune e l'uguaglianza al primo posto dei principi dell’Unione".

Le dure dichiarazioni di Morawiecki non hanno suscitato reazioni ufficiali da parte dei vertici dell’Ue, con i portavoce della Commissione che si sono affidati alla formula di rito: “Non facciamo commenti sui commenti altrui”. Ma altri esponenti del partito al governo della Polonia hanno rincarato la dose affermando che Varsavia potrebbe reagire all'Ue se il Paese non dovesse ottenere presto la sua quota di finanziamenti del Recovery Fund.

Dopo oltre un anno di attesa, la Commissione ha recentemente approvato il Pnrr polacco, ma ha anche posto la condizione che, per ottenere i sussidi richiesti, Varsavia debba adottare una serie di riforme giudiziarie volte a ristabilire l’indipendenza della magistratura e la separazione dei poteri nel Paese dell’Est Europa. Provvedimenti che, per il momento, divergono dai progetti di riforma presentati dal governo di Varsavia, ritenuti da Bruxelles insufficienti per mantenere gli impegni presi.