"Tempi più rapidi per produrre armi e munizioni in Europa"

Il centrodestra europeo spinge per fornire quanto prima munizioni all'Ucraina, puntando a velocizzare le procedure burocratiche nell'ambito del Parlamento europeo. Riuniti questa settimana a Strasburgo, i deputati discuteranno in plenaria il piano della Commissione per incrementare la produzione di armi e munizioni utilizzando il bilancio dell'Ue. Quello che doveva essere un primo scambio di opinioni è destinato a trasformarsi in un dibattito per accelerare il progetto di legge.

In particolare il leader del Partito popolare europeo Manfred Weber mira a sfruttare una procedura rapida per votare la legge già questo mese di maggio. È quanto emerge da una lettera inviata da Weber alla presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola e pubblicata dal quotidiano Politico. L'Unione europea ha promesso all'Ucraina di fornirle 1 milione di proiettili. Secondo gli esperti però ci sarebbero problemi per produrre la quantità necessaria. A insistere sulla prontezza della consegna sono già intervenuti i ministri della difesa dell'Ue, che hanno chiesto a Bruxelles di presentare una legge che preveda l'utilizzo del bilancio europeo per aumentare la capacità di produzione di armi da difesa per raggiungere gli obiettivi promessi.

Il disegno di legge, noto come "Legge a sostegno della produzione di munizioni", è stato accompagnato dall'acronimo Asap (As soon as possible – Il prima possibile) ad indicare l'urgenza della questione. Il commissario per il Mercato interno, il francese Thierry Breton, non ha voluto usare la corsia preferenziale per aggirare le lunghe procedure della Commissione. La speranza è che siano invece i parlamentari a scegliere di accelerare l'iter di approvazione della norma.

Nella lettera Weber ha chiesto espressamente a Metsola di accelerare il dibattito sin da questa plenaria, in corso a partire dall'8 maggio: "In considerazione dell'urgente necessità di aiutare l'Ucraina a riempire le sue scorte di munizioni, il Gruppo Ppe vorrebbe richiedere una procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 163 del Regolamento del Parlamento", ha scritto Weber. "L'Ucraina necessita di munizioni il prima possibile!", si legge nella lettera, che prosegue: "Siamo convinti che con questo approccio il Parlamento possa agire in fretta rispettando al contempo le nostre prerogative". Già martedì, gli eurodeputati potrebbero essere chiamati a votare sull'opportunità di utilizzare la procedura rapida. Se la discussione dovesse accelerare, Weber ha chiesto di mettere in calendario il voto definitivo sulla proposta nel corso della seconda plenaria, prevista a fine Maggio.