Il caso del "portafoglio di Putin" in Svizzera: a processo quattro banchieri

Quattro banchieri saranno processati a Zurigo la prossima settimana con l'accusa di aver aiutato un uomo noto come "il portafoglio di Vladimir Putin" a depositare milioni di franchi svizzeri in Svizzera. I quattro uomini, che lavoravano alla Gazprombank, compariranno davanti al tribunale distrettuale di Zurigo l'8 marzo con l'accusa di scarsa diligenza nelle transazioni finanziarie.

Gli imputati sono accusati di aver "omesso di esercitare la dovuta diligenza per accertare l'identità del beneficiario effettivo" dei fondi, secondo l'atto di accusa visionato da Reuters. I media svizzeri hanno affermato che l'importo coinvolto nel caso era di circa 50 milioni di euro. Gli uomini, che erano alti dirigenti della banca che sta attualmente chiudendo le sue operazioni svizzere, non possono essere pubblicamente identificati in base alle leggi della nazione. Un portavoce di Gazprombank ha detto di non poter commentare un processo in corso e ha fatto riferimento alla presunzione di innocenza degli imputati.

Secondo le prime ricostruzioni dell'accusa due conti sarebbero stati aperti presso Gazprombank nel 2014, con il beneficiario effettivo identificato come Sergey Roldugin, uno stretto confidente del presidente russo Vladimir Putin. I banchieri non hanno effettuato alcun controllo per verificare se l'uomo, violoncellista e direttore d'orchestra, fosse l'effettivo beneficiario dei beni. "Al momento dell'apertura del conto è stato riferito ... che Sergey Roldugin era un caro amico del presidente russo Vladimir Putin e padrino di sua figlia", ha detto l'accusa. Gli imputati non hanno fatto alcun tentativo non solo di chiarire se Roldugin fosse il vero beneficiario effettivo dei beni ma anche da dove provenisse il denaro, afferma il documento del tribunale. Negli atti della banca era elencata solo l'attività professionale di Roldugin come musicista, rendendo la sua titolarità e coinvolgimento "in nessun modo plausibile", si legge negli atti del tribunale.

In Svizzera le banche sono obbligate a rifiutare o interrompere i rapporti d'affari se sussistono dubbi iniziali sull'identità del contraente. Entrambi i conti sono stati chiusi nel settembre 2016. Roldugin è già stato preso di mira dalle sanzioni statunitensi in seguito all'invasione russa dell'Ucraina ed è stato sanzionato anche dalla Svizzera, il cui governo lo ha definito "il portafoglio di Putin" nella lista delle persone bloccate. Il pubblico ministero chiede pene sospese di sette mesi per ciascuno dei banchieri.