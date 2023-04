Il grano ucraino ora è un problema per l'Europa

Il Paese Ue più solidale con l'Ucraina e quello più critico nei confronti di Kiev si sono trovati d'accordo nel bloccare l'import agricolo dallo Stato invaso dalla Russia. Si tratta della Polonia e dell'Ungheria che da ieri hanno smesso di accettare nei rispettivi mercati interni l'ingresso di grano ucraino senza dazi doganali. L'export agevolato dall'Ucraina verso l'Ue è stato esentato dai dazi per una decisione di Bruxelles a suo tempo appoggiata dagli Stati membri. Tuttavia, negli ultimi mesi i due governi hanno lamentato difficoltà per i rispettivi comparti agricoli.

Nello specifico, l'accumulo di scorte di grano ha causato nei due Paesi Ue il crollo dei prezzi, scatenando le proteste dei lavoratori agricoli e persino le dimissioni del ministro dell'Agricoltura polacco. Jaroslaw Kaczynski, leader del PiS, il primo partito polacco, ha denunciato che l'agricoltura polacca sta affrontando un "momento di crisi" e che, mentre la Polonia sostiene l'Ucraina, Varsavia è stata costretta ad agire per proteggere i suoi agricoltori chiudendo le porte al grano ucraino. Una scelta subito replicata dall'Ungheria e, nelle ultime ore, anche dalla Slovacchia. Il ministero dell'Agricoltura di Kiev ha deplorato la scelta "drastica e unilaterale", sostenendo che gli agricoltori ucraini stavano "affrontando la situazione più difficile", data l'invasione della Russia.

"Siamo già in contatto con le autorità" di Polonia e Ungheria "che stanno annunciando queste misure per capire in modo appropriato il fine e la base legale delle misure perché, per ora, non le abbiamo ben chiare" ma "va ricordato che le politiche commerciali sono materia di competenza esclusiva Ue" e perciò "le azioni unilaterali non sono accettabili", ha risposto ieri Miriam Garcia Ferrer, portavoce della Commissione europea.

"La Commissione europea è al lavoro su un secondo pacchetto di aiuti per gli Stati Ue colpiti dall'importazione eccessiva di grano dall'Ucraina", ha aggiunto la portavoce. "Il 20 marzo scorso abbiamo proposto da un pacchetto da 56 milioni di euro dalla riserva di crisi per la Polonia, la Bulgaria e la Romania" e "al momento è ancora in corso la discussione sull'ammontare dei nuovi aiuti", ha concluso. La Commissione, che tecnicamente sarebbe legittimata a sanzionare la scelta di andare contro le decisioni di politica commerciale adottate da Bruxelles, sembra comunque decisa a trovare una soluzione che vada incontro alle preoccupazioni dei Paesi dell'Est Europa più colpiti dalla concorrenza dei prodotti ucraini a basso costo.