In Polonia avanza il partito di ultra destra che considera le donne "meno intelligenti"

Meno tasse, più armi da fuoco, zero immigrati, e divieto di aborto anche in caso di stupro. Con questo programma elettorale il partito polacco di stampo anti-europeista Confederazione Libertà e Indipendenza (in polacco Konfederacja Wolno?? i Niepodleg?o??, ndr), si presenterà alle urne il 15 ottobre e, tramite una coalizione, potrebbe arrivare al potere spostando ancora più a destra l'asse della Polonia. Dai sondaggi è emerso finora un quadro confuso, senza un leader assoluto. Il partito Diritto e Giustizia (Pis) al governo negli ultimi due mandati cerca una riconferma, ma secondo i sondaggi non andrà oltre il 37% dei voti.

È molto probabile che per una coalizione di governo il primo Mateusz Morawiecki andrà a bussare alla porta dell'ultra-destra di Confederazione, che però non sembra intenzionata a garantire al Pis il "triplete" governativo. L'opposizione, incarnata da Coalizione Civica, guidata dall'ex capo del Consiglio dell'Unione europea Donald Tusk, potrebbe arrivare seconda e teme che la battaglia dei voti si trasformi in uno scontro frontale. La campagna elettorale è stata molto polarizzata e potrebbe uscirne un Paese profondamente diviso. Quello che succederà in Polonia andrà ad influenzare anche la tornata elettorale europea, prevista per giugno dell'anno prossimo, e interessare la premier Giorgia Meloni in vista delle nuove alleanze da stringere in vista della futura composizione del Parlamento europeo.

L'ago della bilancia

Dalle urne, secondo i sondaggi più recenti, molto probabilmente i due principali partiti polacchi non riusciranno ad uscirne vincitori. Né Diritto e Giustizia (Pis), né Coalizione Civica otterranno abbastanza voti per formare un governo. Per il Pis si prevede un 37% di voti, che costringerebbero il leader Morawiecki a cercare sostegno per un governo di coalizione. L'ago della bilancia è il partito libertario Confederazione, che si colloca nell'arco dell'estrema destra. Promette di combattere Bruxelles, di vietare l'aborto anche in caso di stupro, di liberalizzare l'accesso alle armi da fuoco. Si oppone inoltre agli aiuti all'Ucraina, anche se lo stesso Pis negli ultimi mesi ha modificato il suo atteggiamento nei confronti di Kiev.

"Un barbecue, una famiglia, una casa, due auto, una Polonia sicura e libera dagli immigrati, la libera impresa e un Paese che consente a ogni polacco che lavora di avere successo", è il quadro "idilliaco" dipinto durante un comizio da Micha? Urbaniak, leader del partito nella città di Danzica. Tra le altre richieste quella di un sistema sanitario fondato sulla "competizione di mercato" e di semplificare e abbassare la tassazione. Altro pilastro del programma consiste nell'utilizzare più spesso il veto nel corso dei negoziati dell'Ue, per frenare i poteri sempre più ampi di cui gode Bruxelles.

Meglio fare l'outsider

Ai messaggi di Confederazione potrebbero essere interessati sia gli estremisti di destra, in particolare i più anziani, sia una parte della popolazione giovane con aspirazioni libertarie, che si annida tra studenti e lavoratori. La popolarità è in crescita soprattutto tra i giovani uomini. Uno dei membri più controversi del partito è Korwin-Mikke che ha messo in discussione il diritto di voto delle donne, sostenendo che sono "meno intelligenti". Ha difeso inoltre il presidente russo Vladmir Putin dopo l'invasione dell'Ucraina. Insieme, destra ed estrema destra potrebbero conquistare il 47% dei voti, riuscendo comunque a governare se venissero fatti fuori per mancato raggiungimento della soglia elettorale i partiti politici più piccoli.

Il ruolo di "outsider" però si è rivelato finora vincente per Confederazione, che non ha quindi mostrato grande interesse a sostenere un governo guidato da Diritto e Giustizia. "La Confederazione non ha intenzione di prolungare il potere del PiS o di facilitare il ritorno al potere di Tusk", ha affermato alla stampa Krzysztof Bosak, uno dei leader del partito di estrema destra. In questi anni al governo il Pis si è già invischiato in una disputa sullo Stato di diritto con le istituzioni europee. Tessere un'alleanza con un partito anti-europeista come Confederazione, che si oppone agli aiuti per Kiev, potrebbe solo rendere più lunga e profonda la distanza tra Varsavia e Bruxelles.