La Polonia manda 2mila soldati al confine con la Bielorussia

La Polonia invierà 2mila soldati alla frontiera con la Bielorussia, il doppio del numero richiesto dalla Guardia di frontiera che ha domandato rinforzi per arginare gli attraversamenti irregolari di migranti. Varsavia teme che Minsk stia spingendo persone in Europa come fece due anni fa, per creare instabilità in Europa come forma di guerra ibrida. Per questo la Polonia ha costruito anche un'enorme recinzione alla frontiera per fermare gli ingressi.

Ma il Paese è anche sempre più preoccupata per rischi militari da quando, il mese scorso, centinaia di mercenari wagneriani sono arrivati in Bielorussia, su invito del presidente Alexander Lukashenko, dopo l'ammutinamento di giugno contro i vertici dell'esercito di Vladimir Putin. Questa settimana le truppe di Minsk hanno iniziato esercitazioni militari vicino al confine e Lukashenko ha dichiarato più volte che starebbe trattenendo i combattenti mercenari che vorrebbero attaccare la Polonia. Negli ultimi mesi la Polonia ha registrato un aumento del numero di migranti, soprattutto mediorientali e africani, che cercano di attraversare il confine. Per Varsavia i tentativi di ingresso irregolare sarebbero organizzati dalle autorità bielorusse.

Dal canto suo invece la Russia ha accusato Varsavia di voler mettere a punto dei piani per creare una formazione regolare polacco-ucraina per la successiva occupazione dell'Ucraina occidentale. Lo ha detto il ministro della Difesa di Mosca, Sergei Shoigu, in una riunione del consiglio del dipartimento della Difesa. Secondo quanto riporta l'agenzia statale Ria Novosti, Shoigu ha definito la Polonia "lo strumento principale della politica anti-russa degli Stati Uniti". Secondo il ministro russo le autorità polacche intendono costruire "l'esercito più potente d'Europa" e per questo hanno iniziato ad acquistare armi in grandi quantità da Washington e dai suoi partner - Gran Bretagna e Corea del Sud".

"Inoltre, ci sono piani per creare regolarmente la cosiddetta connessione polacco-ucraina, apparentemente per garantire la sicurezza dell'Ucraina occidentale, ma in realtà per la successiva occupazione di questo territorio", ha aggiunto Shoigu secondo cui "le minacce alla sicurezza militare della Russia dalle direzioni occidentali e nord-occidentali sono aumentate in modo molteplice".

In tutto, secondo Shoigu, circa 360mila soldati, 8mila veicoli corazzati e 650 aerei ed elicotteri degli Stati membri della Nato sarebbero stati stazionati nelle immediate vicinanze dei confini Russia-Bielorussia. "La forza numerica delle unità degli Stati membri extraregionali della Nato è cresciuta di 2,5 volte fino a superare le 30mila persone dal febbraio dello scorso anno", ha affermato.

Continua a leggere su Europa.Today.it