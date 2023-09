Varsavia pubblica file top secret: "L'opposizione cederebbe metà Paese a Mosca"

Sta facendo discutere in Polonia la mossa del ministro della Difesa polacco che ha reso pubblici documenti riservati che, a suo dire, dimostrerebbero che quando l'attuale principale partito di opposizione, Piattaforma Civica (Po), era al potere, aveva pianificato di rinunciare a metà del Paese in caso di invasione da parte della Russia. Si tratta di una chiara mossa elettorale, in quando la decisione del ministro ed esponente del partito al potere Diritto e Giustizia (Pis), Mariusz B?aszczak, di rilasciare il file arriva a meno di un mese dalle elezioni parlamentari.

Per questo alcuni esponenti del Po lo hanno accusato di minacciare la sicurezza dello Stato in nome degli interessi del partito chiedendo che venga processato per "tradimento". Domenica, in un video pubblicato dal PiS, ma che mostra il logo del ministero della Difesa, Blaszczak afferma che "il governo di Donald Tusk è pronto a cedere metà della Polonia in caso di guerra". Il popolare Tusk, che è stato primo ministro dal 2007 al 2014, nonché presidente del Consiglio europeo dal 2014 al 2019, è l'attuale leader del Po e candidato premier.

Come ricorda Notes from Poland, il filmato di B?aszczak è stato trasmesso in occasione dell'anniversario dell'invasione sovietica della nazione nel settembre 1939, avvenuta due settimane dopo l'invasione della Germania nazista da ovest. Nel video il ministro della Difesa mostra le immagini di un dossier del 2011, contrassegnato come "top secret" e firmato dall'allora ministro della Difesa del Po Bogdan Klich, relativo alla difesa della Polonia in caso di invasione da est. "Si presumeva che la difesa indipendente del Paese sarebbe durata al massimo due settimane e che dopo sette giorni il nemico avrebbe raggiunto la riva destra [orientale] della Vistola", ha detto Blaszczak, riferendosi al fiume che attraversa la Polonia da sud a nord, dividendo il Paese a metà.

"I documenti mostrano chiaramente che Lublino, Rzeszów e Lomza avrebbero potuto essere la Bucha polacca", ha continuato il ministro, suggerendo che tre città polacche a est della Vistola avrebbero potuto assistere a crimini di guerra russi del tipo di quelli commessi in Ucraina. "Il PiS ha cambiato questa situazione e difenderà ogni pezzo di Polonia", ha concluso B?asczask, che ha supervisionato una serie di acquisti militari senza precedenti con l'obiettivo di rendere l'esercito polacco la forza terrestre più potente del continente.

Come riporta Notes from Poland, alcuni esperti militari hanno criticato la decisione del ministero della Difesa di declassificare un documento top-secret in piena campagna elettorale del partito al governo. "Per l'intelligence russa questo è oro", ha twittato Maciej Korowaj, analista della difesa e tenente colonnello della riserva militare polacca. "I calcoli operativi possono essere ricalibrati e i modelli dottrinali verificati. Interessante capire chi ha suggerito questo al ministro".

"In ogni Paese, compreso il nostro, è stata finora una regola ferrea che la pianificazione operativa non venisse discussa pubblicamente", ha dichiarato Bogdan Klich, il ministro della Difesa che allora sottoscrisse il piano ora reso pubblico, e che adesso è senatore del di Coalizione Civica, al sito web Wirtualna Polska. Klich ha osservato che i documenti mostrati da Blaszczak sono stati creati sulla base di una strategia di sicurezza nazionale accettata dal defunto presidente del PiS Lech Kaczy?ski su richiesta del precedente governo del PiS guidato da Jaros?aw Kaczy?ski, gemello di Lech e che rimane il leader del PiS.

Continua a leggere su Europa.Today.it