Auto confiscata a chi guida ubriaco: così Varsavia combatte gli incidenti stradali

La Polonia confischerà le auto dei conducenti ubriachi. La nuova misura fa parte di una serie di provvedimenti presi di recente per migliorare la sicurezza stradale, in un Paese che presenta uno dei tassi di incidenti mortali sulle strade più alti dell'Ue.

Il regolamento prevede che un guidatore in stato di ebbrezza con almeno lo 0,15% di alcol nel sangue perderà per sempre il proprio veicolo, indipendentemente dal fatto che abbia causato un incidente stradale o meno. Se non c'è incidente, il tribunale potrà rinunciare alla confisca (se c'è un caso eccezionale giustificato da circostanze particolari). Tuttavia, da quel momento in poi, per il conducente 'graziato' il limite da non superare sarà dello 0,05%.

Nel caso in cui il veicolo non appartenga al conducente, il tribunale ordinerà la confisca dell'equivalente di tale veicolo, ovvero, il guidatore dovrà pagare tanto quanto il costo dell'auto. Inoltre, verranno anche inasprite le sanzioni per coloro che causeranno un grave incidente in stato di ebbrezza, oggi la pena è da 2 a 12 anni di reclusione, dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento, l' autore dovrà affrontare un minimo di 3 anni per aver causato lesioni personali gravi e 5 anni per aver causato la morte. Aumenterà anche la sanzione massima che passerà da 12 a 16 anni.

La proposta, presentata dal ministero della Giustizia, è stata criticata dall'opposizione, che ha sostenuto che si concentra interamente sulle misure repressive piuttosto che su altre forme di punizione e che toglie ai giudici la possibilità di scegliere una punizione adeguata al caso.

Nel 2021, i conducenti trovati in stato di ebbrezza sono stati coinvolti in 2.488 incidenti stradali (10,9% del totale degli incidenti), causando 331 morti (14,7% del totale dei decessi) e 2.805 feriti (10,6% del totale dei feriti) ), secondo i dati della polizia.