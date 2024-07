L'azienda di Stato europea che ha aiutato la Russia a bombardare l'Ucraina

La Polonia è il Paese che più di tutti nell'Ue ha sostenuto e sostiene l'Ucraina nella sua resistenza all'invasione russa, tanto che di recente ha annunciato di voler entrare a gamba tesa nel conflitto abbattendo direttamente missili e droni russi sui cieli ucraini. Ecco perché sta destando scalpore il presunto coinvolgimento di un'azienda statale polacca nella fabbricazione dei droni iraniani che proprio la Russia di Vladimir Putin avrebbe usato per bombardare Kiev.

Lo scandalo ha coinvolto la Wsk Poznan, produttore di componenti per il settore aerospaziale che è partecipata dall'Agenzia statale per lo sviluppo industriale. Secondo un'inchiesta dell'emittente privata polacca Radio Zet, la Wsk Poznan avrebbe venduto pompe di carburante al produttore di motori iraniano Motorsazan Company: la destinazione finale di queste pompe, sulla carta, sarebbero dovuti essere dei trattori, ma in realtà i pezzi sarebbero stati utilizzati da Teheran per fabbricare i droni kamikaze Shahed 136. Tali droni sarebbero poi stati venduti alla Russia, oltre a essere utilizzati dall'Iran per lanciare il gigantesco attaccao a Israele dello scorso aprile.

La vendita di queste componenti sarebbe avvenuta nelle prime fasi della guerra in Ucraina: l'Agenzia per la sicurezza interna polacca (Abw) avrebbe avuto i primi sospetti già nel luglio 2022. Dopo alcuni mesi di indagine, nel febbraio 2023 gli investigatori della Procura nazionale hanno formalizzato le accuse contro il presidente della Wsk Poznan, che, se incriminato, potrebbe rischiare una pena fino a 10 anni di carcere. L'indagine, tenuta finora all'oscuro del pubblico, è stata prorogata fino al 30 settembre, ma già prima dell'esito finale la notizia ha scatenato una dura condanna da parte della politica, in particolare da parte degli esponenti del nuovo governo Tusk, che erano all'opposizione all'epoca dei fatti.

Secondo il vice ministro delle Partecipazioni statali Robert Kropiwnicki la questione è "estremamente dannosa" per la Polonia a livello internazionale. "Mina la nostra credibilità. È scandaloso che si sia arrivati ​​al punto in cui da un lato stiamo lottando per salvare l'Ucraina e dall'altro forniamo componenti ai nemici", ha aggiunto. Il ministro degli Interni Tomasz Siemoniak ha definito il caso "assolutamente scandaloso". L'azienda, dal canto suo, si difende sostenendo che sta "facendo ogni sforzo per chiarire la questione" e che è pienamente disponibile a collaborare con le autorità che conducono le indagini, si legge in una nota.

Il caso polacco riaccende i fari su un problema che riguarda non solo Varsavia, ossia quello degli insufficienti controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso dall'Ue verso Paesi terzi: tecnologie, attrezzature e apparecchiature che possono servire sia a scopi civili che militari (ad esempio la componentistica di elettronica avanzata). Secondo un'inchiesta del quotidiano britannico Financial Times, nel solo 2022 sono "scomparsi" oltre un miliardo di dollari nell’export di questo tipo di merci dall'Ue (soprattutto dalle repubbliche baltiche) verso Kazakistan, Kirghizistan e Armenia, partner chiave di Mosca nella regione.