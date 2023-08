La Polonia accusa l'Ucraina di ingratitudine (per difendere il suo stop al grano da Kiev)

La Polonia è senza dubbio il Paese europeo che ha più di tutti sostenuto l'Ucraina nella sua resistenza contro l'invasione russa. Ma da qualche tempo, i rapporti tra i due ex Stati del blocco sovietico non sembrano essere più così idilliaci. Prima lo stop di Varsavia alle importazioni di grano ucraino, che ha fatto infuriare Volodymyr Zelensky. Poi, i commenti del braccio destro del presidente Andrzej Duda, il quale ha accusato Kiev di ingratitudine. Parole che hanno spinto il ministero degli Esteri ucraino a convocare l'ambasciatore polacco, una protesta diplomatica impensabile fino a poche settimane fa.

La convocazione dell'ambasciatore polacco a Kiev, ha spiegato Oleg Nikolenko, portavoce del ministero ucraino, è stata decisa a causa dei commenti "inaccettabili" di Marcin Przydacz, segretario di Stato presso la cancelleria del presidente della Polonia. "L'Ucraina dovrebbe iniziare ad apprezzare ciò che la Polonia sta facendo per essa", ha detto nel corso di un'intervista rispondendo alle domande dei giornalisti sulla decisione di Varsavia di rinnovare lo stop alle importazioni di grano dall'Ucraina attraverso i cosiddetti corridoi di solidarietà finanziati dall'Ue.

Queste importazioni hanno suscitato forti proteste da parte degli agricoltori polacchi, un problema non da poco per il partito di governo, il Pis, che fa del sostegno nelle aree rurali uno dei suoi punti di forza. In autunno, poi, si apriranno le urne per il rinnovo del Parlamento di Varsavia, e il Pis teme di poter perdere consensi a favore dell'opposizione. Da qui, la decisione, presa nell'aprile scorso e avvallata da Bruxelles, di bloccare l'import, una misura definita "inaccettabile" da Zelensky.

Il premier polacco Mateusz Morawiecki sembrava aver ricucito lo strappo con il leader ucraino, ma nei giorni scorsi ha chiesto all'Ue di poter prolungare lo stop all'import di grano fino a fine anno. Da qui, la rabbia di Kiev, a cui ha replicato a muso duro il braccio destro di Duda, nonché capo dell'ufficio di politica internazionale di Varsavia, parlando di ingratitudine. La controreplica di Zelensky è stata prima affidata a uno dei suoi portavoce, Andrii Sybiha: "Respingiamo categoricamente i tentativi di alcuni politici polacchi di imporre alla società polacca l'idea infondata che l'Ucraina non apprezzi l'aiuto della Polonia", ha detto aggiungendo che l'Ucraina ringrazia la Polonia e i suoi alleati ogni giorno. "Sono gli ucraini che proteggono i valori e la sicurezza della nostra regione, e lo fanno anche nell'interesse della Polonia e dell'intero mondo libero", ha aggiunto Sybiha.

Non è la prima volta che l'Ucraina viene accusata di ingratitudine dai suoi alleati. Lo avevo fatto intendere all'ultime vertice Nato di Vilnius il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace dopo che Zelensky si era lamentato degli scarsi progressi nel cammino di adesione di Kiev nell'Alleanza atlantica. Wallace "può scrivermi come vuole essere ringraziato, così possiamo esprimere pienamente la nostra gratitudine. Possiamo impegnarci a svegliarci (ogni) mattina e ringraziarlo", aveva replicato Zelensky. Una risposta che aveva amplificato le tensioni tra Londra e Kiev. A farne le spese Vadym Prystaiko, ambasciatore dell'Ucraina nel Regno Unito, licenziato dopo aver criticato il suo presidente per la replica sarcastica.

