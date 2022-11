Poliziotto scoperto a fare il gigolò come secondo lavoro, parte inchiesta

Lo stipendio da poliziotto forse non gli bastava, per questo aveva deciso di iniziare anche un'attività secondaria: quella di gigolò. Un agente delle forze dell'ordine di Bruxelles è finito però per questo sotto inchiesta quando al cosa è stata scoperta, in quanto "le regole in materia di occupazione secondaria sono chiare: un agente non può svolgere attività aggiuntive contrarie alla neutralità e alla deontologia della professione", ha spiegato un portavoce della polizia.

Come riporta Het Laatste Nieuws, l'ispettore di polizia coinvolto ha un pubblicato un annuncio sul sito web per persone con più di 18 anni, Quartier Rouge, in cui si offre come gigolò a donne e coppie. L'annuncio è accompagnato da diverse foto in cui l'uomo è riconoscibile, di cui anche una in cui può essere visto nudo.

Come riporta la stampa locale, secondo l'annuncio per 200 euro l'ora l'ispettore 'Maxime', accusato di svolgere la seconda occupazione mentre congedo di malattia dalla prima, afferma di essere disposto a fare sesso a tre e ad andare nei club di scambisti. “Il mio ruolo? Essere il mio io affascinante, metterti a tuo agio e sapere bene cosa devo fare per farti sentire una donna", scrive nel sito.