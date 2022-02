Poliziotti uccisi a un posto di blocco, arrestati due sospetti

Due uomini sono state arrestati dalla polizia tedesca perché sospettati di essere gli autori dell'uccisione di due agenti avvenuta lunedi 31 gennaio nel distretto di Kusel, vicino a Kaiserslautern. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di due cacciatori, rispettivamente di 38 e 32 anni, entrambi fermati a Sulzbach, a circa 37 chilometri dal luogo della sparatoria.

La polizia sta verificando se vi siano altre persone coinvolte. Entrambi i sospetti sarebbero cittadini tedeschi. Durante le perquisizioni nelle loro abitazioni sono state sequestrate delle armi, che però sarebbero regolarmente detenute dai due uomini.

Il duplice omicidio ha scosso l'opinione pubblica tedesca. Secondo quanto ricostruito finora, i due giovani agenti, un poliziotto di 29 anni e una recluta di 24 anni, erano impegnati in un normale posto di blocco quando è iniziata la sparatoria. Uno dei due agenti è riuscito a contattare la centrale chiedendo rinforzi, prima di venire ucciso.

l cancelliere tedesco Olaf Scholz ha dichiarato in un post su Twitter: "Sono profondamente addolorato per quanto accaduto a Kusel. Le mie condoglianze vanno alle famiglie delle due giovani vittime. E penso ai tanti agenti di polizia che ogni giorno rischiano la vita per proteggere noi cittadini".