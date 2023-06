Poliziotti ubriachi fuori servizio pestano studenti in gita

Pestati da una quindicina di poliziotti ubriachi mentre erano in gita scolastica. È successo a Lesse, in Belgio, dove un gruppo di studenti tra i 14 e i 16 anni si è scontrato, per cause ancora da accertare, con alcuni agenti fuori servizio. Sia i poliziotti, sia gli alunni provengono da Molenbeek, quartiere di Bruxelles dove da tempo le tensioni tra forze dell'ordine e i giovani sono alte.

Secondo quanto riportano i media locali, gli agenti avevano deciso di trascorrere una giornata al fiume per fare un giro in kayak e bere qualche birra. Stando a quanto riporta la polizia, alcuni studenti avrebbero rivolto degli insulti nei confronti di una poliziotta. Ma gli insegnanti che accompagnavano la scolaresca negano che ci sia stato questo episodio, e controbattono che sono stati alcuni agenti a usare parole pesanti nei confronti dei loro alunni, anche con frasi e epiteti razzisti.

Quale sia stata la causa scatenante, di certo c'è che a un certo punto tra agenti e una parte degli studenti è cominciata una rissa. Una decina di ragazzini è stata portata in ospedale, mentre i poliziotti hanno riportato ferite "da lievi a gravissime", dice un portavoce della polizia. La Procura ha aperto un'inchiesta. Le versioni di agenti e insegnanti sono contrastanti. Un video che sta circolando sui social mostra un poliziotto fuori servizio e in costume chiedere i documenti di un professore: al rifiuto dell'insegnante, l'agente lo minaccia dicendogli: "Tranquillo, ho in menta la tua faccia".

L'episodio ha rinfocolato le polemiche nei confronti della polizia, più volte accusata di violenze negli ultimi anni. Lo scorso gennaio, una donna a Bruxelles è morta dopo essere stata arrestata perché ubriaca: secondo la versione del commissariato, la donna si è suicidata, ma la famiglia non crede a questa versione. Tanto più che nello stesso commissariato erano morti nel recente passato altri due detenuti in circostanze poco chiare. A fine 2022, di contro, l'omicidio di un'agente da parte di uno squilibrato ha portato migliaia di poliziotti in piazza nella capitale belga.