La polizia in Ferrari, l'auto sequestrata ai criminali data agli agenti

In Repubblica Ceca i poliziotti guideranno auto di lusso, con le quali, si spera, saranno capaci di raggiungere qualsisi criminale in un inseguimento. Agli agenti è stata data addirittura una Ferrari 458 Italia, precedentemente sequestrata a dei malviventi, e che verrà usata per inseguire le auto rubate e per reprimere le corse clandestine.

La polizia ha dichiarato che verrà utilizzata da un reparto speciale di sorveglianza e sarà manovrata solo da agenti addestrati alla sua guida. Come spiega un comunicato stampa, il dipartimento di polizia ha dovuto spendere circa 12mila euro per modificare la Ferrari fino a renderla come è oggi, il che equivale al costo di una Skoda Scala nuova, ovvero le auto abitualmente utilizzate dalle forze dell’ordine ceche.

La polizia ha ridipinto l'auto da rossa ad argento con strisce riflettenti gialle e blu e ha aggiunto una barra luminosa standard rossa e blu sul tetto. "Il veicolo sarà utilizzato in un'unità nazionale e contiamo di impiegarlo contro i più aggressivi pirati della strada cechi", ha dichiarato Jiri Zly, capo del dipartimento di polizia stradale.

"Possiamo sfruttare il suo potenziale anche per la caccia ai veicoli rubati che attraversano il nostro territorio per raggiungere i Paesi confinanti", ha aggiunto. Prima della revisione, la Ferrari aveva trascorso il decennio precedente nel deposito della polizia dopo essere stata confiscata a un criminale. Jakub Vincalek, portavoce della polizia, ha dichiarato che le forze di polizia ceche normalmente faticano a tenere il passo con le auto ad alte prestazioni coinvolte in gare internazionali illegali.L'anno scorso gli agenti della Cechia hanno confiscato circa 900 veicoli, ma la maggior parte è stata poi venduta per coprire i costi dei danni causati dai criminali.