Politico accusato di aver ucciso e smembrato un collega

Un politico dei Democratici di Svezia è stato arrestato perché sospettato aver ucciso e smembrato un collega e di aver sparso pezzi del suo corpo per tutta Stoccolma. È stato il ritrovamento di una di queste parti, in un canale, che ha portato alla luce l’assassinio. In seguito, altre parti del corpo sono state trovate in altri luoghi della città.

L'omicidio sarebbe stato commesso a Nykoping, una cittadina a sud di Stoccolma, tra il 30 agosto e il 16 settembre dello scorso anno. La vittima era un uomo di 60 anni residente nella capitale, che, secondo l'Expressen, era anche lui un ex politico democratico svedese, amico del presunto assassino da diversi anni. Secondo l'accusa, il sessantenne sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi smembrato in un appartamento. Il pubblico ministero tiene aperta l'ipotesi che il colpo sia stato sparato per errore, e che poi per evitare guai avrebbe pensato di far sparire il corpo.

Il presunto omicida era un ex politico locale dei Democratici di Svezia e ricopriva diverse cariche politiche nella città. Dopo l'arresto, alla fine di novembre dello scorso anno, ha rinunciato ai suoi incarichi politici e il partito ha inizialmente congelato la sua iscrizione, per poi espellerlo definitivamente il 25 aprile di quest'anno.

Secondo l'accusa, il sospettato ha negato il reato durante l'interrogatorio, ma ha ammesso alcuni fatti. L'avvocato dell'uomo, Louise Gunvén, non è convinta se alla fine decderà di dichiararsi innocente o colpevole. “Non anticipo l'udienza principale, annuncerà la sua posizione in quell'occasione”, ha affermato. Il processo si terrà il 22 giugno.