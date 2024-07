Pizze contaminate: Nestlè a processo dopo la morte di due bambini

Dopo due anni di indagini, i magistrati francesi hanno deciso il rinvio a giudizio della Nestlé in merito alla scandalo della pizze Buitoni contaminate. Lo ha annuniato la stessa multinazionale svizzera, proprietaria dello storico marchio italiano.

Il caso risale a inizio 2022, quando le autorità sanitarie francesi erano state allertate per una serie di casi di insufficienza renale tra decine di bambini in tutto il Paese: due di loro morirono e altri 56 hanno riportato lesioni ai reni. Le indagini successive permisero di scoprire che tutti i bambini coinvolti avevano consumato, poche ore prima della comparsa dei sintomi, pizze della gamma "Fraîch'Up" della Buitoni, tutte prodotte nello stesso stabilimento di Caudry, nel nord della Francia. Tali pizze erano state contaminate dal batterio Escherichia coli.

La Nestlé reagì allo scandalo ritirando le pizze, ma ci volle l'intervento dell'autorità giudiziaria per fermare le attività dello stabilimento. Gli ispettori sanitari trovarono "numerose e gravi anomalie in termini di pulizia e manutenzione generale dei locali e delle attrezzature presso due linee di produzione della fabbrica", scrisse la prefettura della regione del Nord motivando la chiusura della fabbrica di Caudry. Gli ispettori hanno addirittura notato la presenza di alcuni roditori nel laboratorio di panetteria nonché "l’assenza di mezzi efficaci di protezione contro l'entrata di parassiti e la disinfestazione adattata a un'attività alimentare", si legge sempre nella nota della prefettura.

Nonostante le evidenze, ci sono voluti due anni perché l'indagine giudiziaria, aperta con i capi d'accusa per omicidio colposo e lesioni colpose, giungesse al termine. Gli inquirenti, che hanno stabilito un collegamento tra le vittime e le pizze grazie all'analisi del Dna, hanno incriminato Nestlé Francia e una delle sue filiali, si legge in un comunicato stampa della stessa multinazionale svizzera (che non precisa però i capi d'accusa per cui è stato disposto il rinvio a giudizio). Oggi, la fabbrica di Caudry non è più nelle mani della Nestlé: lo scorso novembre, lo stabilimento è stato venduto.