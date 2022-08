I furbetti delle piscine scoperti dal fisco grazie a Google Maps

Stanare gli abusi edilizi grazie all'intelligenza artificiale. È il nuovo strumento che sta sperimentando la Francia e che per il momento si è concentrato sulle piscine abusive, consentento al fisco di Parigi di recuperare finora ben 10 milioni di euro.

Il sistema di rilevamento messo a punto dalla Direzione generale delle finanze pubbliche (l'agenzia delle entrate francese), chiamato "Foncier innovant" (Territorio innovativo), è stato sviluppato in collaborazione con la società di consulenza Capgemini e il gigante digitale americano Google: consente di individuare costruzioni o lavori in corso grazie alle immagini aeree di Google Maps e di verificare se sono stati dichiarati e se sono correttamente tassati. Il sistema confronta automaticamente le foto aeree con il catasto dei Comuni. Dallo scorso anno è stato testato in nove dipartimenti Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Ardèche, Rhône, Haute-Savoie, Morbihan, Maine-et-Loire e Vendée.

Il risultato è che in queste regioni sono state scoperte 20.356 piscine nascoste che saranno tassate ai sensi dell'imposta sugli immobili dovuta per l'anno 2022. "Ciò rappresenta quasi dieci milioni di euro di entrate aggiuntive per i comuni interessati per il solo anno 2022", ha dichiarato la Direzione generale delle finanze pubbliche all’Afp. Di questi dieci milioni di euro, 5,7 milioni sono stati raccolti per rimediare alla mancanza di tassazione negli anni precedenti e 4,1 milioni per l'imposta sugli immobili del 2022. Secondo le stime, "i guadagni in termini di imposte dirette locali dovrebbero raggiungere quasi 40 milioni di euro nel 2023", una volta che il sistema sarà generalizzato.

"Queste nuove risorse, che saranno in parte ricorrenti per le autorità locali, garantiranno la redditività del progetto a partire dal suo secondo anno di attuazione", aggiunge, mentre il suo costo è stimato in 24 milioni di euro nel periodo 2021-2023. A settembre, riporta Le Monde, il sindacato CGT-Finances Publique ha espresso la sua "preoccupazione" per il progetto, affermando che in questo modo l'intelligenza artificiale sostituirà i funzionari pubblici, in un contesto di continua riduzione del personale del ministero delle Finanze.