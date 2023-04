Trasportava pipistrelli fritti in Germania: la polizia lo rimpatria in Italia

La polizia tedesca estraderà in Italia un uomo di 31anni che è stato fermato in autostrada mentre guidava un furgone carico di pipistrelli fritti e pesce non refrigerato. Lo riportano i media locali.

La scoperta è avvenuta ad Aquisgrana. Secondo le informazioni fin qui raccolte, l'uomo, originario della Costa d'Avorio, stava trasportando il carico dal vicino Belgio in Germania, ma non è ancora chiaro quale fosse la sua destinazione. Quando la polizia lo ha fermato, gli agenti sono rimasti stupiti dalle condizioni igieniche del furgone, all'interno del quale erano stipati scatoloni pieni di pipistrelli fritti e circa mille chili di pesce non refrigerato.

L'uomo era senza documenti d'identità e senza patente, e il furgone era privo di assicurazione e non immatricolato. La targa era stata segnalata alla polizia di Aquisgrana dopo che l'autista aveva collezionato diverse multe nel suo viaggio dal Belgio alla Germania. Il 31enne si trova attualmente in stato di fermo. Nei prossimi giorni, sarà estradato in Italia, probabilmente perché registrato nel nostro Paese.