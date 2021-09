Pillole e preservativi gratis fino ai 25 anni, così la Francia combatte gli aborti tra le giovani donne

Lo schema era già in vigore per le ragazze dai 15 ai 18 anni e si è dimostrato molto efficace nel ridurre il numero delle interruzione di gravidanza

Le giovani francesi non dovranno più preoccuparsi del costo dei contraccettivi: Parigi ha deciso che quelle fino a 25 anni saranno a carico dello Stato. Il programma comprende la copertura dei costi delle pillole anticoncezionali, di preservativi, dispositivi intrauterini ormonali e non ormonali, ma anche le visite agli specialisti sanitari che li prescrivono. “È insopportabile che per una questione economica le donne non possano proteggersi o non possano avere accesso alla contraccezione”, ha detto Olivier Veran, ministro della Salute francese, nell'annunciare la decisione che dovrebbe costare circa 21 milioni di euro l'anno alle casse pubbliche.

L'asticella è stata fissata a 25 anni, perché "è un'età che corrisponde, in termini economici, sociali e di reddito", è quella in cui una donna raggiunge una "magiore autonomia", ha aggiunto il ministro, sottolineando che è anche "l'età in cui si lascia definitivamente l'assicurazione sanitaria complementare della propria famiglia".

Lo schema di sostegno alle spese di contraccezione non è una novità per la Francia. A partire dal 2013, le giovani donne di età compresa tra i 15 e i 18 anni avevano già la possibilità di accedere gratis a tutto l’occorrente per evitare la gravidanza e ridurre il rischio di malattie sessualmente trasmissibili. Nel 2020 il governo di Parigi aveva già esteso la gratuità alle minori di 15 anni. Alla fine del 2019, l'esecutivo aveva infatti rilevato che “ogni anno, quasi mille ragazze dai 12 ai 14 anni rimangono incinte” e che “tra queste gravidanze, 770 finiscono con l’aborto".

A incoraggiare l’Eliseo ad ampliare ancora il programma sono i risultati ottenuti. Il tasso annuo di aborti tra le adolescenti francesi tra i 15 e i 18 anni è infatti sceso da 9,5 per ogni mille ragazze nel 2012 a sei nel 2018. Tuttavia, “c’è un calo nell'uso della contraccezione tra alcune giovani donne e la ragione principale è finanziaria”, ha detto Veran in un’intervista all'emittente pubblica France 2. Di qui la scelta di estendere il programma alla fascia d’età fino ai 25 anni. Una mossa che, secondo il governo, costerà allo Stato 21 milioni di euro all’anno.