Come funzionano le pillole di iodio contro le radiazioni e perché in Danimarca vanno a ruba

In Danimarca sono andate in esaurimento le scorte di pillole di iodio. Come spesso succede quando lo spettro delle armi nucleari si fa minaccioso, nelle aree vicine al conflitto scatta la corsa alle compresse contro le radiazioni. Proprio quello che sta succedendo sul territorio danese, dove negli ultimi giorni si è registrato un boom di acquisti dopo che l'agenzia nazionale per la gestione delle emergenze ha pubblicato una serie di consigli su come proteggersi da una eventuale emergenza nucleare, e i cittadini hanno interpretato questo come un segnale che il rischio è diventato più alto. Ma come funziona lo ioduro di potassio, perché se ne parla in relazione alle minacce nucleari? E cosa dicono le autorità sanitarie internazionali al riguardo? Regola numero uno: no al fai-da-te, ribadiscono gli esperti.

Come funzionano le pillole di iodio

Lo chiarisce la stessa Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel suo portale, in un focus pubblicato tra l'altro di recente. "Durante un incidente nucleare - spiega - può essere rilasciato nell'ambiente iodio radioattivo sotto forma di pennacchi o nubi e successivamente contaminare suolo, superfici, cibo e acqua. Potrebbe depositarsi sulla pelle e sugli indumenti, provocando un'esposizione esterna alle radiazioni. Se viene inalato o ingerito, provoca un'esposizione interna alle radiazioni". Quando lo iodio radioattivo entra nell'organismo, "si accumula nella ghiandola tiroidea nello stesso modo in cui farebbe lo iodio stabile non radioattivo", perché questa ghiandola che usa lo iodio per produrre ormoni non distingue tra iodio radioattivo e iodio stabile. Assorbire odio radioattivo "può aumentare il rischio di cancro alla tiroide in particolare nei bambini", si legge nel focus dell'Oms.

Come si riduce il rischio di esposizione? Ecco che entrano in gioco le pillole. "La ghiandola tiroidea può essere protetta dallo iodio radioattivo saturandola con iodio stabile (non radioattivo). Questa misura protettiva nota come 'blocco tiroideo con iodio stabile' consiste nella somministrazione di compresse di ioduro di potassio (KI) prima o all'inizio dell'esposizione allo iodio radioattivo. Se assunto al dosaggio appropriato ed entro il corretto intervallo di tempo rispetto all'esposizione, il KI satura la ghiandola tiroidea con iodio stabile e di conseguenza lo iodio radioattivo non verrà assorbito e immagazzinato". Ma è questo un antidoto alle radiazioni? "No - risponde l'Oms nel focus - Il KI non è un antidoto per l'esposizione alle radiazioni. Protegge solo la ghiandola tiroidea e solo se esiste il rischio di esposizione interna allo iodio radioattivo (ad esempio, un incidente in una centrale nucleare)". Ma "non protegge da altre sostanze radioattive che potrebbero essere rilasciate nell'ambiente a seguito di incidente nucleare; non protegge dalle radiazioni esterne e non impedisce allo iodio radioattivo di entrare nell'organismo, ma ne impedisce solo l'accumulo nella tiroide".

Il KI, puntualizza ancora l'Oms, "non dovrebbe essere preso come misura protettiva generica in previsione di un evento. Le compresse devono essere assunte solo quando esplicitamente indicato dalle autorità sanitarie pubbliche. L'efficacia per il blocco della tiroide dipende dalla tempestiva somministrazione. Il periodo ottimale di somministrazione di iodio stabile è inferiore a 24 ore prima e fino a 2 ore dopo l'inizio previsto dell'esposizione. Sarebbe comunque ragionevole assumere il KI fino a 8 ore dopo l'esposizione. Tuttavia, assumerlo dopo 24 ore dall'esposizione non offrirà alcuna protezione". La dose corretta varia in base all'età e una singola dose solitamente offre protezione adeguata per 24 ore.

Il fai-da-te sconsigliato dagli esperti

Insomma, l'utilizzo deve essere guidato e mirato, non è la panacea di tutti i mali e per questo gli esperti sconsigliano il fai-da-te. Come ha avuto modo di evidenziare il farmacologo Silvio Garattini, "le pillole allo iodio, come ormai diciamo da tempo, non servono a nulla contro le radiazioni nucleari" legate al rischio dell'utilizzo della bomba atomica. "L'accaparramento non ha senso". L'unica soluzione è "evitare una catastrofe nucleare", evitare "escalation".

Affronta l'argomento sul portale del Policlinico Gemelli anche l'endocrinologo Alfredo Pontecorvi, in un intervento di qualche tempo fa. "In caso di incidente nucleare, qualora fossero liberate nell'aria grandi quantità di iodio radioattivo, e, ci tengo a precisarlo, esclusivamente in questa evenienza, sarebbe opportuno distribuire alla popolazione lo ioduro di potassio. Questo, tuttavia, andrebbe somministrato al corretto dosaggio. Come fu intelligentemente fatto in Polonia, dopo l'incidente alla centrale nucleare di Chernobyl del 1986, o dai giapponesi, dopo il terremoto di Fukushima del 2011". Va poi tenuto presente, evidenziava ancora l'esperto, che "l'eventuale supplementazione di iodio andrebbe a proteggere solo dall'assorbimento degli isotopi radioattivi dello iodio - che hanno comunque una breve emivita, da 1 a 4 settimane - ma non proteggerebbe certo dagli altri isotopi radioattivi emessi", quali ad esempio il Cesio-137, "che viene incorporato in tutti i tessuti con un'emivita di circa 30 anni", o il Plutonio-239, "che ha una spaventosa emivita di oltre 24.000 anni".

Cosa sta succedendo in Danimarca

Come successo in passato in altri Paesi, adesso è scattata in Danimarca la "caccia" alle pillole contro le radiazioni. Il motivo? L’Agenzia nazionale danese per la gestione delle emergenze ha pubblicato una serie di consigli su come proteggersi da un emergenza nucleare, e i cittadini hanno letto questa mossa - in un paese in cui la trasparenza delle istituzioni è un dogma - come il segnale che il rischio nucleare è improvvisamente diventato più alto. Kresten Breddam, responsabile dell'unità per la radioprotezione presso l'Autorità sanitaria danese, ha parlato con "DR", la radio-televisione pubblica, precisando che oltre i 40 anni l’effetto delle pastiglie di ioduro di potassio sulla salute umana è meno marcato: "Il consiglio più importante, in caso di incidente, è quello di rimanere in casa". Anche l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sconsiglia l'assunzione di compresse di iodio alle persone di età superiore ai 40 anni, perché "non è stata trovata alcuna connessione tra l'esposizione allo iodio radioattivo e il cancro alla tiroide in questa fascia di età". Per chi è più giovane, invece, il consiglio è addirittura di portarsele sempre dietro, così da poterne prendere una appena le autorità diffondono l’allarme.

La Danimarca, quasi sei milioni di abitanti e al nono posto tra i paesi più ricchi al mondo, non usa energia atomica, ma Finlandia, Svezia e Francia sono dotate di centrali nucleari, che potrebbero, in caso di incidente, avere effetti sul suolo danese. Breddam ha messo l’accento anche su quanto può succedere nel Baltico e nel Mare del Nord: “Ogni tanto nei nostri mari passano rompighiaccio russe, alimentate da reattori nucleari. In caso di avaria, le sostanze radioattive possono diffondersi nell’aria”. La Russia è l’unico paese al mondo a costruire e operare rompighiaccio alimentate con energia nucleare, e ne ha svariate in costruzione. È anche l’unico paese al mondo ad avere ancora una nave cargo alimentata con un reattore nucleare, la "Sevmorput". Stati Uniti, Giappone e Germania, che in passato avevano fatto esperimenti con questo tipo di imbarcazioni, le hanno nel frattempo tutte smantellate o riconvertite con motori diesel.

Il rischio di un attacco cyber che metta fuori uso una centrale nucleare dei paesi vicini è più concreto che mai. "La realtà è che la Danimarca e i nostri alleati sono minacciati da una guerra ibrida", ha dichiarato il ministro della Difesa Troels Lund Poulsen. "Ognuno di noi dovrebbe prepararsi al fatto che, per un breve periodo, potrebbe non avere accesso all'elettricità o all'acqua, o non poter acquistare beni di prima necessità". E così i danesi hanno obbedito alle linee guida, correndo a fare scorta di cibo non deperibile e che non richiede cottura, e di almeno 9 litri di acqua in bottiglia a persona, sufficienti per tre giorni. “I cittadini devono anche prepararsi a eventuali interruzioni di corrente tenendo a portata di mano batterie, torce e candele, ed essere in grado di scaldarsi senza riscaldamento”, si legge nelle raccomandazioni. Le autorità non parlano espressamente di un aumento del rischio, ma poiché dovevano aggiornare le loro raccomandazioni, "era giusto includere un ampio spettro di possibilità", precisa Beddam alla tv pubblica. Subito dopo la pubblicazione di questi consigli, le forniture di compresse di iodio sono esaurite in molte città. Anche perché devono essere di un tipo particolare, disponibile solo in farmacia.