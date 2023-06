Il piano Ue per lotta all'immigrazione illegale nel Mediterraneo occidentale

Dopo quelli per il Mediterraneo centrale e per i Balcani, la Commissione europea ha presentato il terzo piano per fronteggiare l'immigrazione illegale verso l'Ue, stavolta incentrato sulle rotte del Mediterraneo occidentale e dell'area atlantica.

Il piano d'azione presenta 18 misure operative mirate strutturate in due pilastri. L'obiettivo è aiutare gli Stati membri a rafforzare la gestione della migrazione lungo questa rotta, prevenendo le partenze irregolari e salvando vite umane, in stretta collaborazione con i principali Paesi partner. Il piano prevede partnership con Paesi chiave come Marocco, Senegal, aMauritania, Nigeria e Gambia.

Il primo pilastro punta a rafforzare le capacità di questi Paesi per prevenire le partenze irregolari e intensificare la cooperazione bilaterale di Frontex. Inoltre, un punto centrale sarà il potenziamento delle operazioni di rimpatrio volontario nei Paesi dell'Africa settentrionale e del Sahel. Il secondo pilastro mira a rafforzare le misure operative in materia di ricerca e soccorso e le procedure di rimpatrio e rendere più agevole e più rapida la solidarietà volontaria.

Adesso, il piano per il Mediterraneo occidentale sarà discusso dai leader Ue al vertice di fine giugno a Bruxelles. In quell'occasione, l'Italia spera di trovare un accordo sul più generale Piano d'azione sui migranti.