Il piano di Renzi per le elezioni europee del 2024

Manca quasi un anno alle elezioni europee e le manovre politiche per presentarsi nel migliore dei modi all'importante appuntamento stanno entrando nel vivo. Matteo Renzi sta studiano l'ennesima trasformazione politica ed è intenzionato ad allargare la base dei consensi (e dei militanti) della sua Italia Viva creando una nuova formazione che punta a rappresentare il centro del panorama politico italiano. L'ex premier punta a raccogliere da una parte gli scontenti del partito di cui è stato il leader, il Pd ora di Elly Schlein, ma soprattutto quelli di Forza Italia. La scomparsa di Silvio Berlusconi ha aperto per lui un mare di opportunità in questo senso, visto che Renzi è sempre stato apprezzato dal fondatore di Mediaset e da molti considerato un suo possibile alleato se non erede.

"Le Elezioni europee del 9 giugno 2024 servono a rilanciare un'idea di Europa credibile. Non sono un mega sondaggio nazionale ma sono destinate a cambiare l'Europa, in un momento di grandi trasformazioni planetarie. E per questo l'unica soluzione è offrire un'alternativa riformista, di centro contro sovranisti di destra e populisti di sinistra", ha scritto oggi il leader di Italia Viva, sulla sua Enews, la rubrica quotidiana sul suo sito ufficiale "Il Centro" sarebbe proprio il nome del "polo riformista serio" immaginato dall'ex premier, uno spazio pronto ad accogliere i democratici lontani dalla segretaria Schlein, considerata troppo di sinistra, e i forzisti in crisi senza più lo storico fondatore e leader del partito.

Se "il Centro farà un bel risultato saremo attrattivi per i delusi di 'Forse Italia' e per chi nel Pd non può stare con Schlein. La leadership – definiamola così – di Elly è l’opposto del riformismo. La sinistra vince solo se guarda al centro: in America si è vinto con Clinton, Obama e Biden, non con Sanders e Ocasio-Cortez. Nel Regno Unito si è vinto con Blair e si vincerà con Starmer non con Corbyn", ha detto ieri Renzi in un'intervista a La Repubblica, aggiungendo che "finché il Pd sarà così a sinistra e la destra sarà così sovranista ci saranno spazi enormi per un nuovo centro".

Ma soprattutto il reclutamento degli azzurri giocherebbe un ruolo importante per le elezioni europee del 2024, nodo cruciale per i partiti, andando a indebolire un centrodestra già in disaccordo sulle alleanze, che sono il vero nodo per i popolari, che si stanno avvicinando al gruppo conservatore Ecr, di cui fa parte Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, e del quale fanno parte anche partiti come gli spagnoli di Vox e i polacchi di Diritto e Giustizia, considerati troppo estremisti da molti moderati. "Tajani non vuole la destra tedesca di Afd che flirta con Salvini che sponsorizza Le Pen che dialoga con Meloni che ama Vox che perde in Spagna. La destra europea è più contorta della trama di Beautiful. Siamo seri", ha attaccato parlando col giornale fondato da Eugenio Scalfari.

"Useremo il Centro per le Europee perché l’Europa si governa al centro. In Spagna: la differenza la fanno i nostri amici baschi", ha detto riferendosi al Partito Nazionalista Basco, che siede con Italia Viva nei banchi dei liberali di Renew Europe a Bruxelles e Strasburgo, e i cui voti saranno decisivi alla formazione di un eventuale nuovo governo guidato dal socialista Pedro Sanchez. "Lo stesso avverrà per le istituzioni europee: altro che Vox e Le Pen, servirà il centro", si è detto convinto Renzi.

Quello che sembra sicuro è poi il divorzio da Azione di Carlo Calenda, che dovrebbe essere ufficializzato all'assemblea dei parlamentari di Italia Viva, prevista dal 5 al 7 settembre a Palermo. Prima, quindi, del congresso del 15 ottobre, data per la quale forse Renzi vorrebbe vedere già in piedi il suo nuovo Centro. "A Calenda ho già dato tutto. L’ho fatto ministro e ambasciatore, gli ho dato le firme senza le quali non si sarebbe potuto candidare e la guida della lista. Purtroppo Carlo abbandona le cose a metà: l’ha fatto al Parlamento Ue, l’ha fatto al Comune di Roma e l’ha fatto con la federazione del Terzo polo. Mi spiace ma rispetto le sue scelte. Io però mi occupo di altro. In Europa abbiamo visione, relazioni, credibilità: su questo sono al lavoro, non su altro", ha sentenziato.

Continua a leggere su Europa.Today.it