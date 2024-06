Lanciano petardi dallo yacht e l'isola prende fuoco: in 13 finiscono in manette

Sono 13 le persone arrestate per l'incendio scoppiato nella serata di venerdì 21 giugno nell'isola greca di Hydra, a poca distanza da Atene. A dare origine alle fiamme sono stati dei fuochi d'artificio lanciati illegalmente e senza alcuna precauzione da un gruppo di turisti che avevano affittato lo yacht di lusso "Persephone". Dalle ultime informazioni riportare dai giornali locali, sembra che l'imbarcazione fosse stata noleggiata da una società pakistana. Tra gli indagati ci sono anche diversi membri dell'equipaggio.

A Greek prosecutor on Sunday brought criminal charges against the crew of the M/Y 'Persefoni I' over the forest fire on the island of #Hydra caused by fireworks launched from the yacht.



The defendants are expected to appear before the prosecutor for questioning on Wednesday. pic.twitter.com/UzwM6iBsmJ