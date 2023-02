Un permesso di lavoro per stare vicino alle persone a rischio suicidio

Un permesso di lavoro retribuito per poter stare vicino e dare conforto ai propri cari che sono a rischio suicidio. Il parlamento spagnolo ha approvato all'unanimità una riforma proposta dalla sinistra radicale di Más País, ma appoggiata da l'intero arco politico. Il disegno di legge permetterà la creazione di permessi di lavoro fino a due settimane per coloro che accompagnano persone considerate a rischio imminente di togliersi la vita.

L'iniziativa propone che si tratti di permessi retribuiti che però potranno essere concessi solo in seguito a una richiesta di professionisti della salute, medici o psicologi, che in quel momento si occupano dell'assistenza della persona a rischio e che certifichino appunto che ha bisogno di avere vicino una persona cara. Íñigo Errejón, il portavoce di Más País, partito nato da una scissione di Podemos, ha definito la misura "una proposta economica e immediata per fronte a un problema urgente".

La riforma "salva vite umane e democratizza il diritto all'assistenza", ha affermato Errejón, insistendo sul fatto che "è fondamentale" accompagnare le persone con problemi mentali, perché "essere soli moltiplica la depressione o la volontà suicida". "In Spagna milioni di persone soffrono di depressione e fino a 11 si tolgono la vita ogni giorno. È chiaro che questo è un fallimento come Paese", ha lamentato.

Come riporta El Pais, secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica (Ine), il suicidio è la principale causa di morte non naturale in Spagna. Ogni anno si registrano circa 4mila decessi. Il portavoce di Más País ha sostenuto che questi problemi mentali hanno una causa principale, "l'attuale modello di società", che il politico considera "psicologicamente insopportabile". "Al modello si può sopravvivere solo con gli psicofarmaci. Siamo sempre più collegati ma, tuttavia, siamo sempre più soli", ha affermato.

Il socialista Omar Anguita ha promesso che questo congedo di 15 giorni sarà finanziato pubblicamente, in modo che "non significhi mai che l'accompagnatore debba rinunciare al proprio stipendio". Anguita ha riconosciuto che la Spagna ha ancora "molta strada da fare" in termini di assistenza al suicidio e alla salute mentale sottolineando che "c'è ancora molta strada da fare per combattere la stigmatizzazione delle persone che chiedono aiuto per la loro salute mentale".

Nel corso di questa legislatura, il governo guidato dal socialista Pedro Sanchez, ha aggiornato la Strategia di salute mentale, che era stata congelata dal 2009, e ha istituito la linea telefonica 024 per la prevenzione dei suicidi, che da quando è entrata in funzione ha gestito più di 62.500 chiamate con richieste di aiuto ed è intervenuta in più di 1.200 tentativi di suicidi in corso.