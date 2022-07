Perché Facebook e Instagram potrebbero essere inaccessibili questa estate

Sotto l’ombrellone senza Facebook e Instagram. Questo è lo scenario che si prospetta per milioni di utenti europei dei due social network appartenenti alla stessa multinazionale Usa (Meta) che potrebbe restare ‘spenta’ durante l’estate, ma solo nel Vecchio Continente. Il blackout social potrebbe essere la conseguenza della decisione dell’autorità irlandese di regolamentazione della privacy che ha ordinato lo stop ai flussi di dati dell’azienda dall’Europa verso gli Stati Uniti. La richiesta dell’authority irlandese è solo l’ultimo capitolo di una lunga disputa legale sulla presunta violazione della privacy da parte di Facebook e Instagram.

La Corte di giustizia dell’Unione europea nel 2020 aveva annullato il Privacy Shield, il patto Ue-Usa sul flusso di dati, per via dei timori legati alla sorveglianza di massa in atto negli Stati Uniti. Nella sentenza venivano prese di mira anche le clausole contrattuali standard, ovvero gli strumenti che tutt’oggi consentono a Meta di trasferire i dati personali di milioni di utenti dall’Europa ai server negli Usa. L’ordine dell’Irlanda delle ultime ore costringerà Facebook a smettere di usare le clausole come ‘lasciapassare’ per il trasferimento dei dati.

“Se non verrà adottato un nuovo quadro per il trasferimento transatlantico di dati e non saremo in grado di continuare a fare affidamento sulle clausole o su altri mezzi alternativi di trasferimento di dati dall'Europa agli Stati Uniti, probabilmente non saremo in grado di offrire in Europa alcuni dei nostri più significativi prodotti e servizi, inclusi Facebook e Instagram”, aveva avvertito la multinazionale dei social Meta nel marzo scorso.

Il possibile stop al flusso dei dati, e dunque al funzionamento delle app e dei canali social, potrebbe avvenire proprio mentre l’Ue e gli Stati Uniti stanno negoziando un nuovo accordo per il trasferimento sicuro delle informazioni digitali tra le due sponde dell’Atlantico. Tuttavia, secondo la testata web europea Politico, “è improbabile che si raggiunga un accordo definitivo prima della fine dell’anno”. Di qui i rischi che lo spegnimento dei servizi social si verifichi sul serio.