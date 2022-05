Dare del "pelato" a un uomo è molestia sessuale

Secondo un tribunale del lavoro inglese chiamare qualcuno calvo al lavoro è una molestia sessuale. La sentenza riguarda una richiesta di risarcimento da parte di Tony Finn nei confronti della British Bung Company, con sede nel West Yorkshire, dove ha lavorato come elettricista per 24 anni prima di essere licenziato nel maggio 2021. Al tribunale, guidato dal giudice Jonathan Brain, è stato chiesto di decidere se chiamare qualcuno calvo sia un insulto o una molestia.

"A nostro avviso, esiste un legame tra la parola 'calvo' da un lato e la caratteristica del sesso dall'altro", si legge nella sentenza. L'avvocato dell'azienda aveva ragione a dire che le donne, così come gli uomini, possono essere calvi, Tuttavia, la calvizie è molto più comune negli uomini che nelle donne. Il tribunale ha affermato che in un caso precedente un uomo era stato giudicato colpevole di aver molestato sessualmente una donna commentando le dimensioni del suo seno, affermando che è più probabile che la persona che riceve un commento "come quello fatto in questo caso sia una donna".

"Allo stesso modo, è molto più probabile che una persona che riceve un commento come quello fatto dal signor King sia un uomo", ha dichiarato il tribunale. Secondo il tribunale, i commenti sono stati fatti con l'intenzione di offendere il signor Finn. "King ha fatto questa osservazione per offendere il querelante, commentando il suo aspetto, che spesso si riscontra negli uomini", ha dichiarato il tribunale.

"Il tribunale stabilisce quindi che, riferendosi al ricorrente come 'fot**** calvo', il comportamento di King era indesiderabile, era una violazione della dignità del ricorrente, creava un ambiente intimidatorio per lui, era fatto per questo scopo, ed era legato al genere del ricorrente". Finn ha denunciato di essere stato molestato sessualmente a causa di commenti sulla sua mancanza di capelli, tra cui l'essere stato chiamato "fot**** calvo" dal supervisore della fabbrica Jamie King durante una discussione nel 2019.

Descrivendo la lite, il signor Finn ha dichiarato alla giuria: "Stavo lavorando su una macchina, questa, doveva rimanere coperta in attesa di una riparazione specializzata. Ma qualcuno”, racconta l’uomo, le ha rimosse, ed era evidente che questo qualcuno fosse King”, continua Finn. "Quando gliel'ho detto, ha iniziato a darmi dello stupido pelato e ha minacciato di farmi fuori". Il litigio con King, che ha 30 anni in meno di Finn, ha fatto sì che il richiedente "temesse per la sua sicurezza personale".