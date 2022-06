Fuggito all'estero per evitare galera, pedofilo scovato nella "città del peccato" in Thailandia

Un uomo britannico, fuggito dal Regno Unito dopo essere stato condannato per possesso di materiale pedopornografico, è stato catturato in Thailandia, dove si era trasferito. William Dempster, 46 anni, scozzese di Lanarkshire, è stato condannato nel maggio 2014 ma ha pagato la cauzione ed è scomparso prima che fosse pronunciata la condanna. Dopo anni di ricerche è stato rintracciato nella famigerata "Città del peccato" di Pattaya, famosa per la prostituzione, anche minorile.

Come riporta il Daily Mail il colonnello della polizia Boonlue Phadungthin ha dichiarato che l'arresto è avvenuto a seguito di un'indagine congiunta tra Scotland Yard e la polizia thailandese. La polizia scozzese, la Royal Thai Police, gli agenti dell'immigrazione e la National Crime Agency hanno collaborato per rintracciare il luogo in cui Dempster viveva. "Questo arresto è un successo per la cooperazione tra la polizia thailandese e quella britannica e dimostra che i criminali stranieri non possono usare il nostro Paese come destinazione sicura", ha rivendicato Phadungthin. L'uomo sarà ora estradato verso la Scozia, dove rischia il carcere.