Il Louvre evacuato e chiuso per un allarme attentato

Paura attentati in Francia. Il museo del Louvre di Parigi, il più grande del mondo, è stato evacuato, chiuso eccezionalmente a mezzogiorno di sabato e circondato dalla polizia "per motivi di sicurezza", mentre la nazione è in stato di allerta sulla scia di un attacco di matrice islamica radicale ad Arras. "Il Louvre ha ricevuto un messaggio scritto che segnalava un rischio per il museo e i suoi visitatori", ha dichiarato una portavoce alla France presse dopo l'annuncio della chiusura fatto sul social network X. La portavoce ha aggiunto: "Abbiamo deciso, nell'attuale contesto nazionale di allarme 'emergenza attentati', di evacuare il museo e di chiuderlo per la giornata, mentre effettuiamo i controlli necessari".

Ieri sera la Francia è stata posta in stato di allerta per "attacco d'emergenza", il livello più alto del sistema Vigipirate, in seguito all'omicidio di un insegnante, Dominique Bernard, pugnalato a morte da un giovane fuori da una scuola secondaria di Arras. Questo atto è stato definito "terrorismo islamico" dal presidente francese Emmanuel Macron. Oggi l'Eliseo ha annunciato il dispiegamento di 7mila soldati in tutto il Paese. Questi soldati "saranno dispiegati da oggi a lunedì sera e fino a nuovo ordine", ha dichiarato l'Eliseo, in un contesto caratterizzato dal timore di importare in Francia il conflitto tra Hamas e Israele. Secondo il Louvre, "le persone che hanno prenotato una visita (al museo) durante il giorno saranno rimborsate".

