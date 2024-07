Il Giappone arresta il difensore delle balene

È stato arrestato in Groenlandia l'attivista ambientalista Paul Watson, oggetto di un mandato d'arresto internazionale emesso dal Giappone. Il canadese Watson è molto celebre a livello internazionale per le sue battaglie contro la caccia alle balene. Il 21 luglio le autorità della Groenlandia hanno comunicato la sua cattura in base ad una decisione emessa da un tribunale giapponese. L'attivista, che resterà in stato di arresto fino al 15 agosto, è stato intercettato dalla polizia sulla sua nave appena attraccata a Nuuk, capitale della Groenlandia, per fare rifornimento.

L'obiettivo di Watson era quello di "intercettare" la nuova nave baleniera giapponese, la Kangei Maru, recentemente costruita e inviata nel Pacifico settentrionale, in base alle notizie diffuse in una nota dalla Fondazione del Capitano Paul Watson (Cpwf). Per il difensore delle balene non si tratta del primo arresto. Già nel 2012 finì in galera in Germania, in base ad un mandato d'arresto emesso dal Costa Rica per un incidente avvenuto una decina di anni prima.

Sui social media, l'organizzazione ha diffuso un video in cui si vedono gli agenti ammanettare l'attivista sul ponte della nave John-Paul-DeJoria, posizionandolo in seguito all'interno di un furgone della polizia prima di portarlo via. Watson sarà presentato davanti a un tribunale che dovrà pronunciarsi sulla sua detenzione "prima di decidere se debba essere estradato in Giappone". La Groenlandia è un territorio autonomo che appartiene al Regno di Danimarca, Stato membro dell'Unione europea.

La fondazione di Greenpeace e l'espulsione

Paulm Watson è stato uno dei soci fondatori di Greenpeace, l'organizzazione ambientalista nota a livello mondiale. Inizialmente aveva lavorato come skipper, divenendo in seguito un membro del consiglio dell'ente, da cui venne estromesso però nel 1977 a causa di divergenze operative. Watson sosteneva una strategia di "azione diretta" in contrasto con la visione improntata alla nonviolenza tipica di Greenpeace. Dopo l'espulsione dal consiglio, l'attivista canadese uscì immediatamente dall'associazione per fondare quello stesso anno la Sea Shepherd Conservation Society. E in seguito l'organizzazione che prende il suo nome. Tra le tattiche caratteristiche, che hanno suscitato molte polemiche, quella di cercare uno scontro diretto con le navi baleniere in mare.

L'avviso rosso ricomparso

Secondo il Cpwf, Watson è stato arrestato sulla base di un avviso rosso dell'Interpol, per azioni avvenute in Antartide parecchi anni prima. L'avviso, secondo i colleghi attivisti, era sparito dai rader, per cui si pensava che fosse stato ritirato. "Sembra che il Giappone abbia reso la notizia riservata per facilitare il viaggio di Paul con l'obiettivo di effettuare un arresto", ha scritto la fondazione nel suo comunicato stampa.

L’avviso rosso era stato emesso nel 2012, in base all'accusa del Giappone nei confronti di Watson di aver causato danni e lesioni in due incidenti nell’Oceano Antartico nel 2010 contro una nave baleniera giapponese. In merito all'arresto il governo giapponese ha taciuto, mentre la guardia costiera del Paese del Sol Levante si è limitata a far sapere all'Afp che "continuerà ad adottare misure adeguate in coordinamento con le entità interessate ".

Il Giappone e la caccia alla balena

Essendo un Paese povero di risorse, che importa grandi quantità di carne animale, Tokyo difende la caccia alle balene come una questione di "sicurezza alimentare". Il consumo di questo gigantesco animale è sceso a circa 2mila tonnellate all’anno, mentre negli anni ’60 del secolo scorso era 200 volte superiore. Al fine di liberarsi da una moratoria globale sulla caccia alle balene, nel 2019 il governo giapponese ha lasciato la Commissione baleniera internazionale (Iwc). In questo modo ha potuto riprendere apertamente la pesca alle balene per ragioni commerciali, ma limitandosi al proprio spazio marittimo.

Secondo l'associazione di Watson invece Tokyo sarebbe intenzionata a riprendere la caccia alle balene d'altura nell'Oceano Antartico e nel Pacifico settentrionale entro il 2025. La riattivazione dell'avviso rosso contro l'attivista canadese rientrebbe, sostengono gli ecologisti, in questo progetto. L'arresto sarebbe quindi "politicamente motivato, in coincidenza con il varo della nuova nave officina". La Kangei Maru ha 40 container freezer in ognuno dei quali può conservare 15 tonnellate di carne di balena.