L'Ue lavora a patto sui migranti con l'Egitto, il Mediterraneo sempre più un cimitero

Il patto sui migranti con la Tunisia starebbe cominciando a dare i risultati sperati, con le partenze dal Paese nord africano in diminuzione, e per questo ora l'Unione europea starebbe lavorando alla messa a punto di un accordo simile con l'Egitto. Lo ha annunciato nel suo intervento alla Plenaria del Parlamento di Strasburgo, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. L'approccio dell'Ue di partenariati con i Paesi terzi per la gestione della migrazione "comincia a dare risultati in Tunisia, dove le partenze irregolari da Sfax sono rallentate. Ora speriamo di raggiungere presto un accordo con l'Egitto, dove la migrazione fa parte di un partenariato più ampio", ha detto la popolare tedesca durante il dibattito sul bilancio della presidenza spagnola del Consiglio dell'Ue con il premier Pedro Sanchez.

"Noi vogliamo creare una partnership su questo quadro più ampio, così come con altri Paesi di origine e transito. Questo è per quanto riguarda la parte esterna", ha sottolineato. "Per quanto riguarda la parte interna, abbiamo il nuovo Patto su migrazione e asilo che sta per arrivare al traguardo. È positivo e voglio ringraziare la presidenza spagnola e il Parlamento per aver lavorato con pazienza e incessantemente per costruire un terreno comune. Con la buona volontà e la flessibilità di tutti verso un obiettivo comune, potremo concludere questo Patto", ha evidenziato.

E proprio oggi è stato pubblicato il report 2023 della Fondazione Migrantes, "Il diritto d'asilo. Liberi di scegliere se migrare o restare?", che apre uno squarcio complesso e crudo sul mondo dei rifugiati e delle migrazioni forzate. "Non si può fare a meno di constatare, con amarezza, che le politiche europee e del nostro Paese stanno facendo di tutto per limitare l'ingresso a chi è in cerca di protezione", denuncia il testo, secondo cui "ciò avviene tra l'altro attraverso i sempre più diffusi processi di esternalizzazione delle frontiere, l'accrescersi delle liste di Paesi cosiddetti 'sicuri', l'erosione delle prestazioni di accoglienza, la contrazione delle tutele garantite ai minori stranieri non accompagnati, la costruzione di centri di confino e segregazione, gli ostacoli all'effettiva fruizione del diritto di chiedere asilo". Che è quello che l'Europa ha fatto con la Tunisia, la Turchia e, probabilmente, punta a fare con l'Egitto.

Il testo lamenta che invece di creare vie di fuga sicure, organizzare una rapida accoglienza e distribuzione di tutti coloro che cercano protezione alle frontiere esterne dell'Unione europea e sviluppare procedure efficaci per documentare e prevenire le violazioni dei diritti umani ai confini, l'Ue e i suoi Stati membri "continuano a perseguire una politica di isolamento e di esclusione", denuncia Migrantes, secondo cui i piani di "riforma" del Sistema europeo comune di asilo (Ceas), "non promettono alcun miglioramento, tanto più se si analizzano le attuali prassi alle frontiere esterne dell'Unione, in particolare in Spagna e in Grecia". L'adozione della "pessima riforma del Ceas", nota la Fondazione, "non farebbe altro che legalizzare le continue violazioni della legge alle frontiere esterne europee e aggravare ulteriormente la situazione dei diritti umani".

Secondo il rapporto nel 2023 l'Unione europea allargata ha visto ancora una volta in crescita i flussi irregolari di rifugiati e migranti ai suoi confini esterni: +18% il dato di agosto rispetto allo stesso mese del 2022, anche se le uniche rotte in aumento erano quelle del Mediterraneo occidentale e soprattutto centrale, rispettivamente + 14% e 96%. Alla fine di agosto 2023 la stima (minima) dei rifugiati e migranti morti e dispersi nel Mediterraneo supera le 2.300 unità, denuncia il rapporto: una cifra già prossima a quella registrata in tutto il 2022 (circa 2.400 vittime). Ancora una volta, afferma nel suo rapporto la Fondazione Migrantes, "a pagare il tributo più pesante sono coloro che tentano la traversata del Mediterraneo centrale, sulla rotta che porta verso l'Italia e Malta".