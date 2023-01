Patto sui migranti, gelo della presidenza Ue: "Nessun accordo nei prossimi sei mesi"

Niente compromesso in vista sui migranti. Ad escludere l'accordo su uno dei dossier più 'scottanti' della politica europea è Lars Danielsson, l'ambasciatore in Europa della Svezia, Paese che ricopre la presidenza del Consiglio Ue dal primo gennaio. A pochi giorni dall'inizio del semestre Ue guidato da Stoccolma, Danielsson ha preferito non creare false aspettative: "Non ci sarà l'accordo sull'intero Patto Ue per la migrazione durante la presidenza svedese", ha detto detto in un'intervista al Financial Times, aggiungendo che le nuove regole non vedranno la luce prima della primavera del 2024.

Danielsson ha anche voluto rassicurare sul contributo da parte dei Democratici svedesi, partito di estrema destra ed euroscettico oggi nella coalizione di governo in Svezia. "Probabilmente ci sono argomenti tabù per i Democratici svedesi. Ma io ricevo istruzioni dal governo". In ogni caso, almeno a Bruxelles, "non credo che le persone siano molto preoccupate", ha aggiunto con riferimento alla presunta necessità di approvare al più presto le nuove norme sulla migrazione e l'asilo.

L'ambasciatore ha comunque garantito che la nuova presidenza dell'Ue porterà avanti il lavoro legislativo per il nuovo Patto sui migranti: "Faremo sicuramente avanzare il lavoro con piena forza". Ma le parole dell'ambasciatore sono in contrasto con quanto sostenuto dalla Commissione europea, che chiede da anni di approvare con urgenza il Patto sui migranti proposto dall'esecutivo Ue nel 'lontano' settembre 2020.

Danielsson ha infine affermato che in occasione della prossima visita in Svezia della presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, il governo di Stoccolma proporrà misure per migliorare la competitività economica dell'Ue. Un'idea per contrastare la spinta di altri Paesi, Germania in primis, per approvare più aiuti di Stato in risposta al piano di sussidi approvato dagli Stati Uniti.