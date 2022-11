Parlamento Ue vota risoluzione su Russia terrorista, il sito sotto attacco hacker

Il sito del Parlamento europeo è stato oggetto di un attacco hacker che lo ha messo parzialmente fuori uso per diverse ora. L'attacco è arrivato nel giorno in cui l'Aula di Strasburgo ha approvato una risoluzione in cui condannava "la Russia come Stato sponsor del terrorismo per le atrocità commesse dal regime di Vladimir Putin contro il popolo ucraino".

Poco dopo l'approvazione del testo, avvenuta con una largissima maggioranza di 494 voti favorevoli, 58 contrari e 44 astensioni, sono cominciati i problemi al portale internet dell'istituzione comunitaria. Inizialmente si pensava si trattasse solo di problemi tecnici ma dopo un po' sono cominciate a circolare voci di rivendicazioni di un attacco hacker da parte di Anonymous Russia e Killnet.

Alla fine la conferma che si trattava proprio di un attacco hacker è arrivata dal portavoce del Parlamento Ue, Jaume Duch, che ha scritto su Twitter: "L'accessibilità del sito del Parlamento europeo è attualmente compromessa dall'esterno a causa di elevati livelli di traffico di rete esterno. Questo traffico è legato a un attacco Ddos (Distributed Denial of Service). Il team del PE sta lavorando per risolvere il problema il più rapidamente possibile". Il portavoce non ha collegato l'attacco alla Russia o a uno specifico gruppo di hacker.

Anonymous Russian e Killnet hanno rivendicato l'attacco sui loro gruppi Telegram scrivendo di riconoscere "ufficialmente il Parlamento europeo come sponsor dell'omosessualità!". "Il Parlamento europeo è oggetto di un sofisticato attacco informatico. Un gruppo filo-Cremlino ne ha rivendicato la responsabilità. I nostri esperti informatici stanno reagendo e proteggendo i nostri sistemi. Questo, dopo che abbiamo proclamato la Russia come Stato sponsor del terrorismo. La mia risposta: #SlavaUcraina", cioè ha scritto su Twitter la presidente dell'Assemblea comunitaria, Roberta Metsola, concludeno il tweet con quello che è diventato lo slogan della resistenza ucraina: Gloria all'Ucraina.