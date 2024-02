Primo ok del Parlamento Ue all'accordo sui migranti, ma non senza mal di pancia

La commissione Libertà civili, giustizia e affari interni (Libe) dell'Europarlamento ha dato il suo via libera al nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo, su cui lo scorso dicembre era stato trovato un accordo provvisorio con i governi nazionali. Gli eurodeputati hanno approvato tutti i dieci atti legislativi di cui è composto il pacchetto, e soprattutto i cinque regolamenti chiave: Screening degli ingressi, Eurodac per la raccolta dei dati sui richiedenti asilo, Procedure per l'asilo, Gestione di migrazioni e asilo, Crisi e forza maggiore. Il Patto dovrà ora passare al voto della plenaria di Strasburgo, in calendario per la seconda sessione di aprile, l'ultima prima delle elezioni.

Dissensi isolati

Ma il voto in commissione, per quanto passato a larga maggioranza, non è stato accolto di buon grado da tutti. L'eurodeputato del Pd Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, ha votato contro quattro dei cinque provvedimenti legislativi (escluso il regolamento sulla gestione delle migrazioni e dell'asilo, Ramm), spiegando in una nota che non avrebbe potuto avvallare "proposte che sistematicamente contengono deroghe a norme internazionali come la creazione di centri di detenzione alle frontiere destinati a rinchiudere famiglie con minori".

Secondo il parlamentare siciliano è positivo che sia stato stabilito nel Ramm il principio della solidarietà, "ma nel gergo della futura gestione del fenomeno migratorio a 27 rientreranno anche parole come prevenzione, repressione e flessibilità", il che provocherebbe "alcuni gravi vulnus sullo Stato di diritto". "Non è questo il sistema che volevamo. E, soprattutto, non è questa la risposta adeguata a chi cerca protezione in Europa", ha concluso.

Di "schiaffo alla democrazia" ha parlato invece, con accenti ancor più duri, l'eurodeputato francese dei Verdi Damien Carême, che ha lamentato "una mancanza di trasparenza totale fino all'ultimo minuto" e una capitolazione di fronte ai desiderata dei governi nazionali, che hanno peraltro modificato in extremis i testi finali concordati con i negoziatori dell'Eurocamera durante le lunghe e intense sessioni di triloghi degli ultimi anni. La forzatura degli Stati membri è stata comunque accettata dall'Eurocamera, che aveva fretta di finalizzare la legislazione entro la fine di questa legislatura.

Cosa prevede il Patto

La base su cui si imposta il nuovo sistema normativo è il nesso tra solidarietà e responsabilità nella gestione dei migranti tra i Ventisette. Il primo concetto permea il Ramm, che non supera in alcun modo il principio cardine del regolamento di Dublino del 2013, ovvero quello per cui il primo Paese in cui arrivano i rifugiati è quello preposto ad esaminarne le domande di asilo. Il cosiddetto meccanismo di solidarietà obbligatoria, che scatta in occasione di crisi, mette poi sullo stesso piano tre forme di solidarietà tra Stati membri: ricollocamenti di migranti, contributi finanziari o supporto a Paesi terzi. Nel momento del bisogno ogni governo è tenuto ad assicurarne almeno uno. I contributi possono essere destinati non solo ai sistemi di accoglienza nazionali, ma anche al finanziamento di strutture fisse e mobili di confine, mentre non sono previsti ricollocamenti obbligatori per i migranti che vengono fatti sbarcare in seguito ad operazioni di ricerca e soccorso (Sar) in mare.

Quanto alle responsabilità, pare che aumenteranno soprattutto per i Paesi di primo ingresso, dato che il regolamento sulle procedure d'asilo prevede che l'esame delle domande di asilo sia portato a termine entro sei mesi nei casi in cui i rifugiati arrivino autonomamente alle frontiere Ue (la cosiddetta "procedura di frontiera", per la quale è fissato un limite di 30mila domande l'anno) ed entro 12 mesi se vengono recuperati in un'operazione Sar.

Ingressi nell'Ue

Una volta che i migranti arriveranno alle frontiere dell'Unione, in base al regolamento sullo screening è previsto un trattenimento di sette giorni per lo smistamento delle domande d'asilo tra procedure regolari o accelerate. Ma stante la cosiddetta "finzione del non-ingresso", per cui chi fa domanda d'asilo non può entrare nel territorio dello Stato che sta esaminando la sua richiesta, questo trattenimento si configura di fatto come una detenzione, come lamentato dallo stesso Bartolo.

Per quanto riguarda le banche dati, secondo il regolamento Eurodac tutti i migranti beneficiari di protezione temporanea a partire dai aei anni di età dovranno accettare la raccolta dei loro dati biometrici, anche se per le norme Ue sulla protezione dei dati (Gdpr) tale trattamento è lecito solo se il minore ha almeno 16 anni. Inoltre sarà possibile per le autorità nazionali raccogliere i dati fotografici dei volti, in una sorta di sorveglianza di massa delle persone in arrivo sul territorio dell'Unione.

Crisi e strumentalizzazioni

Uno dei punti più controversi è infine il regolamento per le crisi, la strumentalizzazione e le cause di forza maggiore, che si occupa dei momenti in cui si verifica un "arrivo di massa di persone" eccezionale o inaspettato. Di fatto è passata la posizione del Consiglio, che chiedeva l'inserimento della strumentalizzazione come un caso in cui "un Paese terzo o un attore non statale ostile incoraggia o facilita il movimento di cittadini di Paesi terzi e di apolidi" verso le frontiere esterne Ue "con l'obiettivo di destabilizzare l'Unione o uno Stato membro", com'era successo ad esempio al confine tra Bielorussia e Polonia nell'inverno tra il 2021 e il 2022.