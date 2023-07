Il Parlamento europeo aumenta i seggi (e l'Italia si salva dal taglio dei deputati)

I governi dell'Unione europea hanno dato il via libera all'aumento dei seggi del Parlamento Ue in vista delle elezioni per il rinnovo dei deputati che si terranno tra il 6 e il 9 giugno 2024: i parlamentari passeranno dagli attuali 705 a 720. L'allargamento dei posti nell'Aula di Strasburgo riflette i cambiamenti demografici nel continente, con alcuni Paesi che hanno visto la popolazione crescere, anche se di poco, a fronte di altri, come l'Italia, che hanno registrato al contrario un calo di abitanti.

Più seggi (non per tutti)

Poiché aumentare i costi per gli stipendi dei politici non è visto bene dall'elettorato, una delle ipotesi vagliate in precedenza prevedeva il mantenimento dello status quo, ma con dei tagli ai seggi degli Stati membri che hanno perso fette di popolazione. Questa scelta avrebbe comportato un taglio ai posti previsti per i deputati eletti in Italia, che sono 76. Alla fine, si è optato per allargare i seggi, considerato anche che, prima della Brexit, a Strasburgo c'era spazio per 751 deputati. A guadagnarci sono stati 12 dei 27 Paesi membri: 2 posti in più per Francia, Spagna e Olanda, uno a testa per Polonia, Belgio, Lettonia, Austria, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Slovacchia e Slovenia. L'Italia resta comunque il terzo Paese europeo per grandezza della popolazione e dunque per numero di seggi: in testa c'è la Germania con 96 deputati, seguita dalla Francia che raggiunge quota 81 con l'ultima modifica.

Le soglie di sbarramento

Per quanto riguarda le soglie di sbarramento per i partiti che intendono accedere al Parlamento europeo, queste sono a oggi presenti in 14 Stati membri, con percentuali che variano dall'1,8% dei voti al 5%. L'Italia ha la soglia più alta, anche se è in discussione una riforma della legge elettorale per abbassare questo limite e favorire l'ingresso a Strasburgo anche di partiti più piccoli.

L'età per candidarsi e votare

Nella maggior parte degli Stati membri l'età minima per candidarsi al Parlamento europeo è 18 anni. In Italia, la soglia è di 25 anni, la più alta in Ue (solo la Grecia ha la stessa età minima). Strasburgo aveva chiesto di consentire a tutti i giovani di poter correre per un posto da eurodeputato al compimento della maggiore età, ma per il momento la proposta è rimasta sulla carta.

Per aumentare l'affluenza alle urne, diversi governi Ue hanno abbassato l' età per votare: si può votare a 17 anni in Grecia, a 16 anni in Germania, Malta, Austria e – poiché il voto è obbligatorio una volta registrati – su richiesta in Belgio. Nel resto del blocco, Italia comprese, l'età minima per votare è 18 anni.

