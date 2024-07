"Mi piace il mio corpo", parlamentare posa nuda sul giornale

Noora Fagerstrom, 39 anni, è la cofondatrice di una catena di negozi di frullati e piatti vegetali, ma è anche una parlamentare finlandese, la prima che ha posato nuda sul principale quotidiano del Paese, l'Helsingin Sanomat.

"Mi piace il mio corpo, ma ho anche dei problemi. La scoliosi e un'ernia nella schiena, per esempio", racconta la parlamentare eletta nel 2023 nelle file del centrodestra nella circoscrizione di Uusimaa. "Mi piacciono le mie gambe forti – aggiunge -. I piedi sono brutti, hanno ossa fragili che mi fanno scartare quasi tutte le scarpe che ho. Non metto i tacchi".

Insomma la 39enne molto attiva sui social non ha nessun problema a mostrare il suo corpo in pubblico. Lo dimostrano le foto pubblicate sul giornale, prima con un tubino nero poi totalmente senza veli mentre simula un salto.

Probabilmente non sarà ricordata solo per questo, ma anche per aver detto che era giunta l'ora di tagliare il welfare partendo dalle fasce più povere della popolazione, perché i poveri sono meno impegnati mentre i ricchi "non hanno nulla di cui vergognarsi".