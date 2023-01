Parigi, attacco alla stazione: un uomo ha accoltellato diverse persone

A Parigi, cinque persone sono rimaste ferite in seguito a un attacco alla stazione ferroviaria Gare du Nord da parte di un uomo, avvenuto mercoledì mattina intorno alle 6.45. Lo ha reso noto la polizia francese, precisando che le persone colpite hanno riportato ferite lievi. L'aggressore è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo essere stato ferito leggermente da un proiettile. Per l'attacco si è servito di un'arma che assomiglierebbe a un punteruolo.

Il ministro dell'Interno francese Gérald Darmanin si è recato immediatamente sul posto e su Twitter ha ringraziato gli agenti per "l'intervento efficace e coraggioso". Un perimetro di sicurezza è stato stabilito attorno alla zona in cui si è verificato l'episodio, ma la stazione ferroviaria - sempre molto affollata soprattutto al mattino - continua a funzionare nonostante alcuni treni bloccati e arrivati o partiti in ritardo.