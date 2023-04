Monopattini e motorini a noleggio: Parigi dice stop

Semaforo rosso al noleggio delle due ruote. Nel referendum che si è tenuto ieri circa nove parigini su dieci hanno votato per la messa al bando dei monopattini elettrici e degli e-scooter che affollano la capitale francese. Introdotti a Parigi per la prima volta nel 2018, i cosiddetti 'trottinette' sono presto diventati l'incubo di pedoni, automobilisti e ciclisti alle prese con veicoli spesso guidati con imprudenza e abbandonati in mezzo al marciapiede. Il divieto entrerà in vigore da settembre.

Gli incidenti

A suscitare la preoccupazione e la rabbia degli abitanti è stato il numero crescente di incidenti, alcuni anche mortali, come quello che ha coinvolto due anni fa una ragazza italiana travolta da un monopattino sul quale viaggiavano due persone mentre passeggiava lungo la Senna. Solo nel 2022 si contano quasi 500 persone ferite a Parigi dai veicoli a batteria che si possono noleggiare attraverso una semplice app. In tutta la Francia, ricorda l'agenzia Afp, gli e-scooter hanno causato almeno 27 morti nel 2022, in aumento rispetto ai 22 del 2021 e ai 7 del 2020.

Il referendum

Numeri che spiegano la decisione della sindaca di Parigi, la socialista Anne Hidalgo, di convocare un referendum consultivo sulla messa al bando dei nuovi mezzi di mobilità cittadina, promettendo che avrebbe seguito la volontà popolare. La prima cittadina ha accolto l'esito del referendum come "una vittoria della democrazia locale" e ha assicurato che dal primo settembre non ci saranno più monopattini e scooter a noleggio per le strade della capitale.

Le aziende

Gli operatori - come Dott, Lime e Tier - hanno cercato fino all'ultimo di scongiurare il divieto con campagne di comunicazione attraverso i social network per mobilitare i loro utenti a recarsi alle urne. Si calcola che nella capitale francese ci sono in circolazione circa 15mila monopattini o scooter elettrici a pagamento, mentre il divieto metterebbe a rischio 800 posti di lavoro.