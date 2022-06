Paramedico trans denuncia: "Pazienti rifiutano le mie cure, alcuni mi sputano addosso"

Una paramedico britannico ha raccontato di aver subito abusi verbali e fisici in quanto trans, con diversi pazienti che hanno rifiutato le sue cure e alcuni che gli hanno addirittura sputato addosso. L'inglese Steph Meech, che lavora per il servizio ambulanze South East Coast, svolge questo mestiere da 20 anni, e negli ultimi anni è stata il volto di una campagna per la tolleranza e contro la violenza. In molti l'hanno sostenuta e sono tanti i pazienti che la accolgono con la fiducia che si deve ad ogni operatore sanitario, ma purtroppo gli episodi sgradevoli non sono stati pochi.

"Ci sono state volte in cui mi hanno sputato addosso solo per quello che sono. A volte quando mi vedono alla porta mi chiedono 'cosa sei?'. Questo non va proprio bene. 'Sono prima di tutto un paramedico e sono qui per aiutarti', gli rispondo”, ha raccontato alla Bbc. "La maggior parte delle persone da cui andiamo è così simpatica e apprezza l'aiuto che offre il servizio di ambulanza. È solo quella piccola minoranza che rovina tutto per tutti”, ha sostenuto Meech, spiegando che "quando accadono da questi incidenti, ti fanno davvero male nel profondo".

La donna ha anche aderito a una campagna nazionale "Lavora senza paura" per prendere di mira la crescente aggressività e violenza contro il personale delle ambulanze. Nel Paese ci sono state 11.749 segnalazioni di abusi o attacchi al personale delle ambulanze nel 2021, un aumento del 35% rispetto al 2020. La paramedico ha affermato che da quando ha fatto coming out può finalmente essere il suo "vero sé" e si sente "illuminata" dal cambiamento. "Ora posso mostrare il mio vero io. Questo è quello che sono e ho dovuto tenerlo nascosto per così tanto tempo", ha dichiarato.