I Paesi europei che stanno aiutando l'Emilia-Romagna

L'Emilia-Romagna può contare adesso anche sul meccanismo di protezione civile dell'Ue per far fronte all'alluvione. Il governo italiano ha infatti chiesto aiuto a Bruxelles e a stretto giro è arrivata la risposta di 8 Paesi europei, che hanno dato la disponibilità a inviare attrezzature necessarie ai lavori di ripristino delle aree allagate. Lo comunica la Commissione Ue.

"A seguito di una nuova richiesta di assistenza da parte dell'Italia - si legge in una nota - L'Ue ha mobilitato offerte di attrezzature di pompaggio provenienti da Austria, Bulgaria, Germania, Francia, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia attraverso il meccanismo di protezione civile per aiutare le autorità italiane a far fronte alle forti alluvioni. La richiesta arriva dopo che le gravi condizioni meteorologiche in Italia hanno provocato nei giorni scorsi alluvioni e smottamenti, interessando in particolare l'Emilia-Romagna centro-settentrionale".

A quanto si apprende a Bruxelles, le offerte di Slovenia e Slovacchia sono state già accettate dall'Italia. Sempre la Commissione spiega che Roma ha attivato il meccanismo di protezione civile europea domenica 21 maggio: "La richiesta di assistenza riguarda attrezzature di pompaggio ad alta capacità", si legge nella nota. "L'Ue è pienamente solidale con l'Italia dopo le recenti inondazioni mortali - dice il commissario per la gestione delle crisi Janez Lenarcic - I nostri pensieri vanno alle famiglie che hanno perso i propri cari, nonché a coloro che hanno visto le loro case danneggiate. Desidero ringraziare i primi soccorritori italiani per il loro impegno e gli otto Paesi che hanno offerto assistenza al popolo italiano in questo momento difficile: questo è un esempio concreto di come il meccanismo di protezione civile dell'Ue sia lì per offrire un aiuto concreto ogni volta che è necessario".

Bruxelles si era già mossa all'indomani dell'alluvione per dare un supporto all'Italia: il servizio Copernicus dell'Ue ha infatti fornito la mappatura satellitare di emergenza delle aree colpite, a seguito di una richiesta della protezione civile italiana il 16 maggio scorso.