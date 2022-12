Perché l'Olanda chiude le porte agli studenti stranieri

I Paesi Bassi vogliono sbarazzarsi degli studenti stranieri, che quest'anno hanno raggiunto il 40 per cento dei nuovi iscritti. Il motivo? Non ci sono più alloggi e le aule sono sovraffollate. I deputati hanno votato a favore di una mozione che chiede al governo di impedire agli atenei di reclutare attivamente studenti all'estero. I parlamentari sperano che il divieto di pubblicizzare e partecipare a fiere di reclutamento all'estero possa ridurre il flusso di giovani matricole.

Nei Paesi Bassi gli istituti ricevono finanziamenti in base al numero di iscritti, dunque, più ragazzi si iscrivono, maggiore è la sovvenzione governativa. Pe questo motivo anni fa hanno iniziato a reclutare attivamente all'estero, partecipando a fiere e andando a fare orientamento nelle scuole superiori. Ma ora, le università stesse trovano l'afflusso troppo grande. All'inizio dell'anno accademico, numerosi atenei, tra cui quelli di Amsterdam, Utrecht, Eindhoven e Maastricht, hanno chiesto agli studenti stranieri di riconsiderare la loro scelta di studio, vista la carenza di alloggi in queste città.

Le università olandesi sono molto popolari perché offrono molti corsi in inglese, sono relativamente economiche e sono di ottima qualità. Ciò comporta aule piene e una maggiore concorrenza tra le matricole per ottenere un posto negli ambiti studentati. Oltre al divieto di reclutare attivamente nuovi iscritti i sono poche opzioni legali per limitare l'afflusso di internazionali. Ad esempio, non possono ammettere un numero limitato di studenti a un corso di laurea in inglese se non fanno lo stesso per la variante in olandese.

Il ministro dell'Istruzione Robbert Dijkgraaf si è impegnato a definire il piano entro l'inizio del 2023, ma i parlamentari sostengono che sarà troppo tardi per impedire alle università di partecipare alle fiere e di pubblicare annunci per attirare nuove recrute per il prossimo anno accademico