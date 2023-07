Il Paese europeo dove a 15 anni puoi guidare un Suv: "Incidenti triplicati"

Uno dei regali più ambiti dai ragazzini svedesi che compiono 15 anni si chiama "A-Traktor". Non è un giocattolo, né un videogioco, ma un triangolo rosso che viene apposto sul retro delle auto. E che consente agli adolescenti di potersi mettere al volante di una vettura, Suv compresi, senza aver compiuto la maggiore età o aver preso la patente. Basta avere una licenza per ciclomotori e attenersi a un limite di velocità di 30 chilometri orari. Un limite che però raramente viene rispettato, tanto che sono nel 2022 quattro ragazzi hanno perso la vita e sono stati registrati oltre 200 feriti a causa di incidenti che hanno coinvolto i veicoli "A-Traktor".

Tale categoria esiste da decenni, ed era nata, come suggerisce il nome, per consentire anche ai più giovani di dare una mano nelle aree rurali conducendo trattori e altri veicoli agricoli. Nel 2020, una riforma del codice della strada ha allentato le norme sugli A-Traktor, generando un vero e proprio boom: da 30mila automezzi censiti si è passati nel giro di due anni a oltre 50mila. Un boom che ha permesso anche lauti affari per meccanici e carrozzieri, oltre che per i rivenditori di auto.

Sul mercato spopolano auto già convertite che costano tra i 2.500 e i 19.000 euro. Ma in molti casi il modo più rapido per rientrare nella categoria A-Traktor è di installare nel veicolo un limitatore di velocità ad hoc che costa sui 2mila euro. Migliaia di giovani hanno potuto così mettersi al volante di Suv e bolidi come Porsche o Bmw. Come dicevamo, il limite da rispettare è di 30 chilometri orari. Ma un'inchiesta del quotidiano Expressen, che ha preso in esame 124 sentenze riguardanti infrazioni stradali commesse alla guida di un A-Traktor, ha rivelato che nella metà dei casi gli autisti avevano superato tale limite, spingendosi talvolta oltre i 150 chilometri orari.

L'aumento degli incidenti legati a questi veicoli ha generato un dibattito nel Paese, e anche fuori. Lo scorso marzo, la Commissione europea ha invitato Stoccolma a introdurre almeno l'obbligo di patente per i minorenni. La risposta del governo svedese, per il momento, si è limitata a una serie di accorgimenti, tra cui l'obbligo di indossare la cintura (finora facoltativo per questa categoria). Non proprio un grande passo avanti nel Paese che ha inventato la cintura di sicurezza a tre punti.