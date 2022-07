Il padre si suicida, la figlia 20enne fa lo stesso distrutta dal dolore due mesi dopo

Non ha retto al dolore del suicidio di suoi padre, e così una giovane di 20 anni si è uccisa a sua volta dopo due mesi dalla scomparsa del genitore. Il corpo senza vita della studentessa inglese Jade Jones è stato trovato dai suoi coinquilini nella loro casa nella città di Hull, e l'intervento dei medici sul posto purtroppo è stato inutile. La tragedia è avvenuta lo scorso dicembre, ma ora sono stati resi noti i particolari della vicenda.

Come riporta il Mirror la madre ha detto che era una "persona straordinariamente forte" e che aveva un futuro brillante davanti a sé. Il padre della ragazza si era tolto la vita nell'ottobre del 2021 e lei aveva organizzato il suo funerale. La mamma di Jade ha raccontato: "Era mortificata dalla notizia, ma l'ha affrontata come ci si aspetterebbe da chiunque perda il proprio padre. Era così forte, ecco chi era Jade. Quella sera nulla mi ha fatto temere che potesse accadere qualcosa". Dopo due mesi di apparente normalità, la donna la sera prima del gesto estremo della figlia ha ricevuto però da lei alcuni messaggi preoccupanti. Anche amici e colleghi si sono preoccupati quando Jade non si è presentata alla festa di Natale del lavoro. È stato a quel punto che coinquilini sono andati a casa, l'hanno trovata impiccata e hanno chiamato un'ambulanza.

Il medico legale Lorraine Harris ha spiegato che "non c'erano segni di problemi di salute mentale. Sembrava che la sera prima la ragazza avesse trascorso una serata molto felice e la sua morte non era assolutamente prevedibile". "È molto raro che accada una cosa del genere, quando non c'è nulla che si possa fare per prevedere che una giovane donna così forte e felice possa compiere un'azione del genere. Credo che ci fosse l'intenzione di togliersi la vita, ma si è trattato di un lasso di tempo molto ristretto e non di qualcosa a cui aveva pensato o pianificato per giorni o settimane", ha affermato.